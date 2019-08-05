Трамп назвал причиной массовых расстрелов в США психические заболевания

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO

Глава Белого дома назвал стрелявших "очень серьезно психически больными". Он добавил, что проблема с массовыми расстрелами не решается годами, и это необходимо остановить.

В США в минувшие сутки произошли сразу три случая массовой стрельбы. Сначала в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения.

Стрелок задержан: им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.

После этого произошла стрельба в Дейтоне, штат Огайо, погибли девять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Нападавшего опознали как 24-летнего Коннора Беттса. Среди погибших оказалась его сестра.