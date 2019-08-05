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РИА Новости

Трамп назвал причиной массовых расстрелов в США психические заболевания

05:22
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO.
Глава Белого дома назвал стрелявших "очень серьезно психически больными". Он добавил, что проблема с массовыми расстрелами не решается годами, и это необходимо остановить.
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
03:47
Посольство РФ в США соболезнует из-за стрельбы в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго
В США в минувшие сутки произошли сразу три случая массовой стрельбы. Сначала в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения.
Стрелок задержан: им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.
После этого произошла стрельба в Дейтоне, штат Огайо, погибли девять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Нападавшего опознали как 24-летнего Коннора Беттса. Среди погибших оказалась его сестра.
Третий случай произошел на детской площадке в Чикаго, в результате были ранены семь человек. О задержании нападавшего, который передвигался на чёрном Chevrolet Camaro, ничего не сообщается.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
00:13
Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
14507441032
Обсудить 26
Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Нет, проблема именно в психах, а не в законах. Если для психа жизни других мало что значат, то какие законы не принимай, этот псих как убивал других, так и будет это продолжать делать...
5 августа, 05:57
Владимир Белогорский
1810004
Если американцы, согласно мнению Трампа, такие психопаты, то это только свидетельствует о том, что они таковые уже давным-давно - ещё до момента колонизации Америки западно-европейцами. История чётко зафиксировала тот факт, кто начал сбегать из Старого света в Новый...
5 августа, 05:36
Владимир Белогорский
1010004
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