В Алеппо восстановили завод по переплавке металла

АЛЕППО (Сирия), 5 авг - РИА Новости. Крупный завод по переплавке металла возобновил работу в промышленном районе Алеппо Шейх Наджар, рассказал журналистам директор предприятия Абдель Карим Килисли.

По его словам, до войны завод производил буровые установки для нефтяных и водоносных скважин и был известен далеко за пределами Сирии. После начала боевых действий выпуск продукции пришлось остановить, предприятие было разрушено.

"Заново пришлось отстраивать все, даже стены. Конечно, никакого оборудования не осталось. Мы приступили к ремонту, сами соорудили плавильную печь", - рассказал директор предприятия.

Сейчас завод выпускает от 75 до 100 тонн металла в месяц. Продукция используется в строительной отрасли, при изготовлении металлоконструкций. Все рабочие - бывшие беженцы, вернувшиеся домой после окончания войны. Основная проблема при производстве - нехватка сырья.

"Мы далеко не единственный завод, перерабатывающий металл. Иногда цена на металлолом слишком высокая, и его становится невыгодно покупать. Если бы не это, мы могли бы работать в три смены и производить в три раза больше", - отметил Килисли.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.