Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду

ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что к четвергу уровень реки у Хабаровска составит 630 сантиметров, возможно подтопление территорий города и жилых домов у реки. МЧС предупреждали островных дачников о необходимости убрать урожай заранее.

"Продолжается повышение уровней воды в реке Амур, из-за чего происходит постепенное подтопление островной части краевого центра – островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. По состоянию на утро 5 августа, он повысился на 14 сантиметров и составил 443 сантиметра… Десятки дач оказались во власти воды", - говорится в сообщении.