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РИА Новости

Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду

04:50
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / МЧС РФ
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Паводок
ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что к четвергу уровень реки у Хабаровска составит 630 сантиметров, возможно подтопление территорий города и жилых домов у реки. МЧС предупреждали островных дачников о необходимости убрать урожай заранее.
"Продолжается повышение уровней воды в реке Амур, из-за чего происходит постепенное подтопление островной части краевого центра – островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. По состоянию на утро 5 августа, он повысился на 14 сантиметров и составил 443 сантиметра… Десятки дач оказались во власти воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение двух суток ожидается дальнейший подъем уровня воды на 40-45 сантиметров. На островных территориях организована работа оперативных групп регионального главка МЧС и специализированной пожарно-спасательной части.
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