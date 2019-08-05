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РИА Новости

Ворота дамбы в Хабаровске решили экстренно засыпать из-за паводка

04:41
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюХабаровский край
Хабаровский край
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Хабаровский край
ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Ворота дамбы в Хабаровске засыплют на время паводка на Амуре, чтобы избежать подтопления городских кварталов, сообщает краевое правительство.
Экстренное решение приняли в выходные на заседании комиссии по ЧС.
Уровень Амура к четвергу может подняться выше шести метров (сейчас — 4,4 метра), что опасно для Хабаровска — вода может зайти в город и подтопить дома в низких местах улиц Пионерская, Ремесленная, переулка Спортивный.
Работы планируется завершить к среде.
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Ширина сооружения составит шесть метров, длина — 130. Оно призвано сдержать десятиметровый уровень воды.

"Для этого только на дно уложат свыше десяти тысяч тонн песка", - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

На дно Амура уложат фундамент из песка до уровня воды, на него сланец с суглинком. Кроме того, в расчетных местах установят откачивающие насосы. После паводка дамбу демонтируют.
Основные работы выполнит Хабаровский речной торговый порт.
Пока для Хабаровска сохраняется предыдущий прогноз уровней воды у города в 580-630 сантиметров.​ Опасения вызывают объемы воды, поступающей в Амур из его притока китайской реки Сунгари. Сейчас в приграничных районах Китая также идут дожди, реки выходят из берегов.
На данный момент паводок добрался до островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский в черте города. В течение двух суток ожидается дальнейший подъем уровня воды на 40-45 сантиметров. На островных территориях организована работа оперативных групп регионального главка МЧС и специализированной пожарно-спасательной части.
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