Ворота дамбы в Хабаровске решили экстренно засыпать из-за паводка

ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Ворота дамбы в Хабаровске засыплют на время паводка на Амуре, чтобы избежать подтопления городских кварталов, сообщает краевое правительство.

Экстренное решение приняли в выходные на заседании комиссии по ЧС.

Уровень Амура к четвергу может подняться выше шести метров (сейчас — 4,4 метра), что опасно для Хабаровска — вода может зайти в город и подтопить дома в низких местах улиц Пионерская, Ремесленная, переулка Спортивный.

Работы планируется завершить к среде.

Ширина сооружения составит шесть метров, длина — 130. Оно призвано сдержать десятиметровый уровень воды.

"Для этого только на дно уложат свыше десяти тысяч тонн песка", - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

На дно Амура уложат фундамент из песка до уровня воды, на него сланец с суглинком. Кроме того, в расчетных местах установят откачивающие насосы. После паводка дамбу демонтируют.

Основные работы выполнит Хабаровский речной торговый порт.

Пока для Хабаровска сохраняется предыдущий прогноз уровней воды у города в 580-630 сантиметров.​ Опасения вызывают объемы воды, поступающей в Амур из его притока китайской реки Сунгари. Сейчас в приграничных районах Китая также идут дожди, реки выходят из берегов.