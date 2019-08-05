Отряд РХБЗ начал дезинфекцию пострадавших от паводка районов в Приамурье

"Работы по ликвидации последствий паводка с применением сил и средств РХБ защиты ВВО начались в минувшее воскресенье. Уже обработано дезинфекционным раствором около 10 километров подъездных дорог к селу Мазаново. Обработаны все дороги на территории этого населённого пункта и около 30 жилых домов и придворовых территорий", - говорится в сообщении.