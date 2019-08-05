Отряд РХБЗ начал дезинфекцию пострадавших от паводка районов в Приамурье

ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Отряд РХБ защиты Восточного военного округа приступил к дезинфекции районов Амурской области, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
"Работы по ликвидации последствий паводка с применением сил и средств РХБ защиты ВВО начались в минувшее воскресенье. Уже обработано дезинфекционным раствором около 10 километров подъездных дорог к селу Мазаново. Обработаны все дороги на территории этого населённого пункта и около 30 жилых домов и придворовых территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Мазаново задействованы 20 военнослужащих ВВО и 10 единиц специальной техники – АРС-14-КМ. Кроме того, еще 30 военнослужащих подразделений РХБЗ и 15 единиц техники прибыли в село Угловое для проведения обработки освободившихся от воды территорий.
В Амурской области из-за дождевого паводка введен режим ЧС регионального значения. Подтопленными остаются 36 населенных пунктов в 13 районах области и одном городском округе. В зоне паводка оказались 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Эвакуированы более 2,5 тысячи человек.