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РИА Новости

Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго

03:38
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
Молоко в бутылках. Архивное фото
ПРАГА, 5 авг – РИА Новости. Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
"Российский рынок для компании Madeta играл до 2014 года ключевую роль, на него поставлялась пятая часть нашей продукции. То, что мы в одночасье лишились его, привело к убыткам в общей сложности на сумму 150 миллионов крон (около 6,5 миллиона долларов)", - сказал Теплы.
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По словам руководителя компании, Madeta ежегодно вывозила на российский рынок около 1,5 тысячи тонн молочных изделий, среди которых значительное место занимал сыр Niva.
"Специально для того, чтобы весьма популярный у россиян сыр Niva доходил до потребителей в самых лучших "кондициях", то есть, поставлялся при температуре на 6 градусов ниже, чем прежде, наша компания инвестировала 22 миллиона крон (около 960 тысяч долларов) в закупку нового холодильного оборудования на заводе в городе Чески-Крумлов", - сказал Теплы.
Компания Madeta после введения российского эмбарго оказалась в сложной экономической и производственной ситуации, подчеркнул глава фирмы.
"Но мы никого из работников не уволили, нашли новых потребителей нашей продукции, восстановили потери и успешно продвигаемся далее. При этом мы прекрасно понимаем, что до тех пор, пока действуют санкции в отношении России и ответные российские меры, перспектива нашего возвращения на рынок РФ является утопией", - сказал Теплы.
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