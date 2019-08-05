Создан компактный датчик магнитных полей для выявления недугов сердца

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского технологического университета НИТУ "МИСиС" (Москва) разработала компактный магнитный датчик, работающий при комнатной температуре, чувствительность которого может позволить улавливать изменения магнитных полей в сердце человека, что, в свою очередь, важно с точки зрения диагностики тяжелых болезней.

Результаты этой работы опубликованы в международном научном журнале Magnetism and Magnetic Materials.

Переход к бесконтактной диагностике заболеваний – важное направление в развитии современной медицины. Одним из таких методов является магнитная диагностика. Она основана на том, что разные внутренние органы человека, например сердце и мозг, излучают очень слабые магнитные поля. В пораженных заболеванием органах магнитный "отклик" изменяется. Поэтому, уловив изменения магнитных полей, можно диагностировать на ранних стадиях ряд серьезных заболеваний: ишемическую болезнь сердца, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и другие.

Сейчас для магнитной диагностики используются, в основном, сверхпроводниковые магнитные датчики, так называемые СКВИДы (от англ. superconducting quantum interference device - сверхпроводящее квантовое интерференционное устройство). Однако они имеют высокую сложность конструкции и требуют постоянного охлаждения до температуры жидкого гелия. Кроме того, такие устройства имеют и высокую стоимость - например, цена магнитокардиографа на СКВИДах составляет сотни тысяч евро.

Новый датчик, разработанный сотрудниками НИТУ "МИСиС" в сотрудничестве с коллегами из Университета Авейру (Португалия), работает при комнатной температуре. Он также очень компактен – рабочая часть не превышает 3 сантиметров в длину, говорится в сообщении пресс-службы российского вуза. Датчик основан на композитных мультиферроиках (материалах, способных преобразовывать слабое колебание внешнего магнитного поля в электрический сигнал). В данном случае композитный мультиферроик состоит из кристалла ниобата лития и аморфных ферромагнитных материалов – металлических стекол.