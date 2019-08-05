Ответные меры РФ привели к падению в Чехии закупочных цен на фрукты на 20%

"Эмбарго со стороны РФ не коснулось напрямую чешских садоводов, поскольку производимой ими продукции не хватает для домашнего рынка и его дополняют производители из других стран ЕС, прежде всего, из соседней Польши. Но косвенный результат эмбарго наши садоводы на себе все-таки почувствовали. Ориентированные, в основном, на российский рынок садоводы Польши в один момент лишились его и вынуждены были искать замену в других странах. В итоге это привело к перегреву чешского рынка, прежде всего, в поставках яблок, и снижению закупочных цен на них для производителей в среднем на 20%", - сказал Лудвик.