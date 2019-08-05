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РИА Новости

Ответные меры РФ привели к падению в Чехии закупочных цен на фрукты на 20%

03:18
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМагазин
Магазин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПРАГА, 5 авг – РИА Новости. Ответные меры РФ, введенные в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции стран Запада, привели на рынке Чехии к падению закупочных цен на фрукты для собственных производителей на 20%, а также к разорению отдельных небольших ферм, сообщил РИА Новости председатель ассоциации садоводческих хозяйств республики Мартин Лудвик.
Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
"Эмбарго со стороны РФ не коснулось напрямую чешских садоводов, поскольку производимой ими продукции не хватает для домашнего рынка и его дополняют производители из других стран ЕС, прежде всего, из соседней Польши. Но косвенный результат эмбарго наши садоводы на себе все-таки почувствовали. Ориентированные, в основном, на российский рынок садоводы Польши в один момент лишились его и вынуждены были искать замену в других странах. В итоге это привело к перегреву чешского рынка, прежде всего, в поставках яблок, и снижению закупочных цен на них для производителей в среднем на 20%", - сказал Лудвик.
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Он также отметил, что это сделало нерентабельным для небольших хозяйств дальнейшее производство фруктов.
По словам Лудвика, косвенное влияние российских ответных мер оказалось наиболее болезненным именно для садоводов, потому что это связано с долгосрочными процессами развития хозяйств.
"Овощеводы, реагируя на российское эмбарго, смогли уже на другой год после его введения внести определенные коррективы в свои планы, изменив масштабы производства ими отдельных видов продукции в зависимости от конъюнктуры на рынке. Но садоводы, в отличие от них, высаживают плодовые деревья в расчете на пять-десять лет, это серьезная финансовая и производственная инвестиция, не подлежащая оперативному пересмотру", - рассказал председатель ассоциации.
"Поэтому еще одно серьезное влияние российского эмбарго на чешское садоводство, кроме снижения закупочных цен, выразилось в том, что в республике вынужденно уменьшилась общая площадь садов с 17,5 тысяч гектаров до 14 тысяч гектаров, что является весьма значительным показателем со знаком минус", - добавил он.
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