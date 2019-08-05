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РИА Новости

ВЦИОМ: россияне стали чаще воспринимать дачу как место отдыха и развлечений

03:15
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© ОБИДача
Дача
© ОБИ
Дача. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Тренд восприятия дачи как места для отдыха и развлечений (56% против 32% в 2005 году) сложился за последние 14 лет, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 56% россиян в 2019 году (против 32% в 2005 году) заявили, что приезжают на дачу для отдыха и развлечений, отвечая на вопрос, чем для них является дача.
Наибольшее распространение он получил среди дачников, проживающих постоянно в Москве и Санкт-Петербурге (81%). Как место для реализации преимущественно хозяйственных целей дачу чаще всего рассматривают жители российских городов-миллионников (47%) и населенных пунктов с населением до 100 тысяч человек (52%).
Как отмечается в опросе, любители дачного отдыха предпочитают при выезде за город заниматься садом или огородом (31%), причем чаще всего это люди в возрасте от 45 до 59 лет (38%) и старше 60 лет (39%). Еще 26% опрошенных выезжают за город, чтобы просто отдохнуть от дел, преимущественно это представители возрастных групп от 18 до 24 лет (32%) и от 35 до 44 лет (40%). Столько же устраивают пикники, жарят шашлыки при выезде за город (26%) — чаще всего это те, кому от 18 до 24 лет (30%), от 25 до 34 лет (41%) и от 35 до 44 лет (31%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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