ВЦИОМ: россияне стали чаще воспринимать дачу как место отдыха и развлечений

Как отмечается в опросе, любители дачного отдыха предпочитают при выезде за город заниматься садом или огородом (31%), причем чаще всего это люди в возрасте от 45 до 59 лет (38%) и старше 60 лет (39%). Еще 26% опрошенных выезжают за город, чтобы просто отдохнуть от дел, преимущественно это представители возрастных групп от 18 до 24 лет (32%) и от 35 до 44 лет (40%). Столько же устраивают пикники, жарят шашлыки при выезде за город (26%) — чаще всего это те, кому от 18 до 24 лет (30%), от 25 до 34 лет (41%) и от 35 до 44 лет (31%).