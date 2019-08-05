Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

"Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть", — рассказал Разумков в интервью газете " Коммерсант ".