Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе нужен "комплекс мер".
"Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть", — рассказал Разумков в интервью газете "Коммерсант".
По его мнению, мир в Донбассе — одна из ключевых проблем на Украине.
Лидер партии добавил, что для прекращения конфликта нужны дипломатические усилия, "санкционное давление" и решение проблем во внутренней политике.
Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал остановить войну в Донбассе, однако с приходом к власти кардинально изменил риторику и стал призывать к "жестким ответам на провокации".
Так, в начале июля Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе.
Добиваться прекращении огня новый глава государства намерен только на дипломатическом уровне. Конкретных шагов по урегулированию конфликта с момента инаугурации до сих пор не сделано.