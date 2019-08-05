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РИА Новости

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

02:45
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе нужен "комплекс мер".

"Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть", — рассказал Разумков в интервью газете "Коммерсант".

По его мнению, мир в Донбассе — одна из ключевых проблем на Украине.
Лидер партии добавил, что для прекращения конфликта нужны дипломатические усилия, "санкционное давление" и решение проблем во внутренней политике.
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Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал остановить войну в Донбассе, однако с приходом к власти кардинально изменил риторику и стал призывать к "жестким ответам на провокации".
Так, в начале июля Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе.
Добиваться прекращении огня новый глава государства намерен только на дипломатическом уровне. Конкретных шагов по урегулированию конфликта с момента инаугурации до сих пор не сделано.
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