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РИА Новости

В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона

02:34
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© AP Photo / Ben CurtisЕгипетская скорая помощь. Архивное фото
Египетская скорая помощь. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
КАИР, 5 авг - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения при взрыве кислородного баллона в Каире, заявил официальный представитель минздрава Египта.
"Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения к этой минуте во время инцидента у Института рака", - написал спикер минздрава на странице ведомства в социальной сети.
По данным МВД страны, "причиной взрыва кислородного баллона стало ДТП".
Ранее источник РИА Новости в МВД страны сообщил о гибели одного человека и ранении еще нескольких при взрыве кислородного баллона на территории каирского Института рака в центре египетской столицы.
На месте взрыва разгорелся пожар. Десятки пожарных машин и скорых направлены к месту инцидента.
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Источник: в Каире один человек погиб при взрыве кислородного баллона
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