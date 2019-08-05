В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона

КАИР, 5 авг - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения при взрыве кислородного баллона в Каире, заявил официальный представитель минздрава Египта.
"Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения к этой минуте во время инцидента у Института рака", - написал спикер минздрава на странице ведомства в социальной сети.
По данным МВД страны, "причиной взрыва кислородного баллона стало ДТП".
Ранее источник РИА Новости в МВД страны сообщил о гибели одного человека и ранении еще нескольких при взрыве кислородного баллона на территории каирского Института рака в центре египетской столицы.
На месте взрыва разгорелся пожар. Десятки пожарных машин и скорых направлены к месту инцидента.