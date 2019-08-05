Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T02:04Z
https://ria.ru/20190805/1557161573.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/104428/07/1044280754_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_9c878073c487fd70c9d43e50e2245294.jpg
РИА Новости

СМИ: нигерийские власти задержали оппозиционера за призывы к революции

02:04
344
© AFP 2019 / Pius Utomi EkpeiПолиция Нигерии. Архивное фото
Полиция Нигерии. Архивное фото
© AFP 2019 / Pius Utomi Ekpei
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Нигерии задержали активиста и кандидата в президенты Омойеле Соворе за призывы к революции в связи с угрозой "общественной безопасности", сообщает местное агентство NAN со ссылкой на представителя госбезопасности.
Омойеле Соворе – общественный деятель и активист, основатель новостного сайта Sahara Reporters. В августе 2018 года для участия в выборах в стране он создал партию "Африканский конгресс действия" (AAC). На всеобщих выборах, которые прошли в феврале 2019 года, приняло участие более 15 кандидатов. В ходе президентской гонки Соворе набрал чуть более 0,1%, лидером стал действующий президент Мохаммаду Бухари, получивший 55,6% голосов. В мае он принял присягу главы государства во второй раз.
Активист должен был возглавить акцию протеста RevolutionNow ("Революция сейчас"), которую он собирался провести по всей стране 5 августа. Однако власти задержали деятеля и поместили под стражу.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
1 августа, 01:11
В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
Представитель службы государственной безопасности Нигерии Питер Афунанья сообщил журналистам, что оппозиционер был задержан за "угрозы общественной безопасности, мирному сосуществованию и социальной гармонии в стране".
"Мы хотим использовать эту возможность, чтобы заверить законопослушных граждан Нигерии и мир в целом, что пятого августа Нигерия останется мирной и революции не будет… заговор со стороны некоторых самоотверженных людей и групп, которые могут привести к нарушению правопорядка, вызвать недовольство, нарушить работу социальной и экономической сфер, не будет допущен" , - заявили в спецслужбе.
Издание Punch также цитирует представителя госбезопасности, который добавил, что в ведомстве "осведомлены о том, что Соворе поддерживал контакт с людьми из-за рубежа, чтобы дестабилизировать ситуацию в Нигерии". Как сообщается, власти задержали активиста в его квартире поздно ночью в субботу.
Город Кано, Нигерия
29 июля, 01:26
Нигерийские власти подтвердили запрет "Исламского движения Нигерии"
700111
Обсудить 1
НигерияВ мире
Рекомендуем
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
В Мексике заявили, что могут запросить экстрадицию стрелка из Техаса
РИА
Новости
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам
Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
Ликвидация пожаров
Морская авиация ТОФ провела разведку очагов крупных пожаров в ДФО
Автомобиль скорой помощи в Египте
Источник: в Каире один человек погиб при взрыве кислородного баллона
Лента
новостей
Катер Корпуса стражей исламской революции
Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона
Стюардесса в Международном аэропорту Хамад в Дохе, Катар
В Индии задержали стюардессу за контрабанду золота
Позолоченный саркофаг Тутанхамона в реставрационной мастерской нового Египетского музея у пирамид Гизы в Каире
В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
В Мехико сообщили о седьмом мексиканце, погибшем при стрельбе в Техасе
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Посольство РФ в США соболезнует из-за стрельбы в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго
Полицейский в Кабуле
В Афганистане при нападении талибов на КПП погибли семь полицейских
Сейсмограф
В Афганистане произошло землетрясение
Листы с денежными купюрами
Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
09:27В Челябинске после гибели животных в контактном зоопарке возбудили дело
09:21Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара
09:20Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"
09:19В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности
09:14В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов
09:13Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
09:12В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
09:12В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
09:11В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов
09:09СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину
09:06Ученые разработают систему поиска пожароопасных участков с беспилотника
09:02В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"
09:01Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
08:59Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
08:57Названы самые популярные месяцы для свадеб в России
08:56В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
08:51Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки
08:50Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка
08:48В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку
Лента новостейМолния