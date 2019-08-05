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РИА Новости

Источник: в Каире один человек погиб при взрыве кислородного баллона

01:47
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© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
КАИР, 5 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще несколько получили ранения при взрыве кислородного баллона на территории каирского Института рака в центре египетской столицы, сообщил РИА Новости источник в МВД страны.
Мощный взрыв прогремел в ночь на понедельник на острове Маньял, расположенном в центральной части Каира. По данным собеседника РИА Новости, сдетонировал кислородный баллон, находившийся в автомобиле одного из сотрудников египетского Института рака, минимум двое получили ранения.
На месте взрыва начался пожар. Десятки пожарных машин направлены к месту инцидента для тушения пламени.
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