Источник: в Каире один человек погиб при взрыве кислородного баллона

КАИР, 5 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще несколько получили ранения при взрыве кислородного баллона на территории каирского Института рака в центре египетской столицы, сообщил РИА Новости источник в МВД страны.

Мощный взрыв прогремел в ночь на понедельник на острове Маньял, расположенном в центральной части Каира. По данным собеседника РИА Новости, сдетонировал кислородный баллон, находившийся в автомобиле одного из сотрудников египетского Института рака, минимум двое получили ранения.