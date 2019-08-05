В России за сутки ликвидировали более 30 лесных пожаров

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 4 августа в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 10 838 га", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к настоящему времени в России действует 171 лесной пожар на площади 126 тысяч 549 гектаров, по которым проводится активное тушение.

Ранее сообщалось, что в четырех субъектах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.