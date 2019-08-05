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РИА Новости

В России за сутки ликвидировали более 30 лесных пожаров

01:39
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ликвидация пожаров в Красноярском крае
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Свыше 30 лесных пожаров на площади более 10,8 тысячи гектаров ликвидировано в России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 4 августа в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 10 838 га", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к настоящему времени в России действует 171 лесной пожар на площади 126 тысяч 549 гектаров, по которым проводится активное тушение.
Ранее сообщалось, что в четырех субъектах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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