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РИА Новости

Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяц

01:21
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность, говорится в исследовании РИА Новости*.
В России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей, отмечают эксперты.
По их данным, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников.
"В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения", - отмечается в документе.
Средняя заработная плата россиян за двадцать лет увеличилась в двадцать раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей.
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Самые высокие зарплаты у нефтяников и газовиков

Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, но наибольшая доля приходится на отрасль "Добыча полезных ископаемых". В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров.
Вторая такая отрасль — "Рыболовство и рыбоводство". У 34% работников этой сферы месячная заплата — 75 тысяч рублей. Отмечается, что это малочисленная отрасль, в ней заняты менее ста тысяч человек.
Следом идут финансовая отрасль, IT и связь, а также "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
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Отрасли-аутсайдеры

Отраслью-аутсайдером оказалась "Легкая промышленность", где, как говорится в исследовании, "мало больших зарплат, много низких зарплат и в целом низкая средняя зарплата".
Также достаточно большая доля (более 21%) сотрудников с низкими зарплатами наблюдается в сферах образования, сельского хозяйства и туризма.
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В образовании маленькие зарплаты обусловлены низкой оплатой труда молодых специалистов и нянечек в детских садах. В сельском хозяйстве по-прежнему много низкоквалифицированного, часто сезонного, труда, который оплачивается очень плохо. А в сфере гостиниц, кафе и ресторанов вместе с высокой долей неквалифицированного труда есть еще фактор "чаевых", таким образом, зарплаты могут быть низкие в расчете на материальное поощрение со стороны клиентов.
Помимо четырех вышеназванных еще в девяти других отраслях доля людей с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц превышает 10%. Совсем мало низкооплачиваемых сотрудников в трех отраслях: "Добыча полезных ископаемых", "Финансовая деятельность" и отрасль "Химической промышленности".
Исследование основано на данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. Учитывался заработок постоянных сотрудников крупных и средних организаций.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости
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Рейтинг отраслей по заработным платам в 2019 году
27991780325
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
это не зарплата повысилась, а рубль упал. Счетоводы х орошие
5 августа, 01:44
AAfonin582010
13500109
Странно, что в рейтинге нет профессии "полковник силовых структур", а так же других, в погонах, по профессии "скрутить, осудить, посадить".
5 августа, 02:36
Сельский реднек
112602121
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