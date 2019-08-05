Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность, говорится в исследовании РИА Новости*.

В России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей, отмечают эксперты.

По их данным, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников.

"В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения", - отмечается в документе.

Средняя заработная плата россиян за двадцать лет увеличилась в двадцать раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты у нефтяников и газовиков

Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, но наибольшая доля приходится на отрасль "Добыча полезных ископаемых". В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров.

Вторая такая отрасль — "Рыболовство и рыбоводство". У 34% работников этой сферы месячная заплата — 75 тысяч рублей. Отмечается, что это малочисленная отрасль, в ней заняты менее ста тысяч человек.

Следом идут финансовая отрасль, IT и связь, а также "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Отрасли-аутсайдеры

Отраслью-аутсайдером оказалась "Легкая промышленность", где, как говорится в исследовании, "мало больших зарплат, много низких зарплат и в целом низкая средняя зарплата".

Также достаточно большая доля (более 21%) сотрудников с низкими зарплатами наблюдается в сферах образования, сельского хозяйства и туризма.

В образовании маленькие зарплаты обусловлены низкой оплатой труда молодых специалистов и нянечек в детских садах. В сельском хозяйстве по-прежнему много низкоквалифицированного, часто сезонного, труда, который оплачивается очень плохо. А в сфере гостиниц, кафе и ресторанов вместе с высокой долей неквалифицированного труда есть еще фактор "чаевых", таким образом, зарплаты могут быть низкие в расчете на материальное поощрение со стороны клиентов.

Помимо четырех вышеназванных еще в девяти других отраслях доля людей с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц превышает 10%. Совсем мало низкооплачиваемых сотрудников в трех отраслях: "Добыча полезных ископаемых", "Финансовая деятельность" и отрасль "Химической промышленности".

Исследование основано на данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. Учитывался заработок постоянных сотрудников крупных и средних организаций.