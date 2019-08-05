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РИА Новости
Культура

Друзья Вилли Токарева рассказали о жизни музыканта в США

01:04
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Вилли Токарев
Певец Вилли Токарев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певец Вилли Токарев. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 5 авг – РИА Новости. В воскресенье в Москве на 85-м году жизни скончался певец и композитор Вилли Токарев, друзья и коллеги музыканта, живущие в США, рассказали РИА Новости о том, каким он им запомнился.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) является одним из самых популярных шансонье в СССР – известен как исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году он эмигрировал в США, а в 1990-е годы вернулся в Россию.
По словам друга семьи Токарева, оператора Ави Абрамова, в последний раз шансонье был в Нью-Йорке полтора месяца назад.
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"Он очень любил Бруклин. Он его знал хорошо и изъездил вдоль и поперек. Работал в свое время здесь в ресторанах. Нью-Йорк он знал вообще, как свою квартиру, потому что был в свое время тут таксистом", - рассказал Абрамов, напомнив, что в самом начале эмиграции Токареву приходилось заниматься извозом.

По его словам, певец "любил вспоминать, как где-то его ограбили, а где-то он провалился в люк", а в каком-то месте к нему в машину сели грабители, а он "начал им песни петь, они сказали "crazy russian" ("сумасшедший русский" – ред.) и убежали". Абрамов подчеркнул, что у певца "с каждым углом Нью-Йорка что-то было связано".
"Работа таксистом была тяжелой, но он вынужден был это делать. Вечерами он репетировал, копил деньги, покупал инструменты. Работал тяжело – по 12-13 часов в день", - добавил друг Токарева.
Как отметил бизнесмен и продюсер Леонард Лев, который первым привез Токарева с концертом из США в Россию в 1989 году, в самом начале шансонье не знал улиц Нью-Йорка. "Поэтому он всегда ездил с Ириной Ола, которая аккомпанировала ему на выступлениях. Работы поэтому было немного – никто не хотел садиться в машину, когда там уже сидела женщина", - рассказал Лев.
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Биография Вилли Токарева
По воспоминаниям бизнесмена, который был совладельцем существовавшего тогда ресторана "Одесса" на Брайтон-Бич, Токарев пришел в это заведение в 1987 году.
"Здравствуйте, говорит, я Вилли Токарев. Я говорю, мне это ни о чем не говорит. Мне поставили его песню. И я ему предложил выступать у нас. У нас были два этажа. На первом этаже был бар. Они пришли с Ириной Ола и за 150 долларов за три дня они начали работать внизу", - рассказал Лев.
Как отметил друг Токарева, телеведущий и певец Олег Фриш, шансонье тогда пел в ресторане с понедельника по четверг. По его словам, в то время на выступления Токарева в ресторане выстраивались очереди из автобусов с российскими туристами.
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Работа и концерты

При этом сам артист никогда не считал исполнение песен в ресторане выступлением, подчеркнул Абрамов. Токарев всегда разделял работу в ресторане и выступление на концерте, пояснил он.
"Одно дело концерт, к которому он готовил программу, все было очень серьезно продумано. Другое дело, когда он работал в ресторане. В ресторанах он очень любил бывать, потому что он со всеми местными "сливками" общался после исполнения. С Евтушенко они любили общаться, собирали большие тусовки вокруг себя. Вдвоем они очень долгое время составляли основную элитную бруклинскую тусовку", - рассказал Абрамов.
По его воспоминаниям, Токарев был очень работоспособен, предпочитая сочинять в дороге. "В самолетах очень много песен написал. Он приезжал куда-то – его день-два не надо было трогать. Он обычно выкладывал все это в черновики, а потом начинал это обрабатывать", - поделился Абрамов.
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Раритетная аппаратура

По его словам, Токарев сильно увлекался раритетной аналоговой аппаратурой. "Он был фанат звукозаписи. Он сам это делал. У него сумасшедшая студия в Москве. Там уникальная аудиоаппаратура. Там эксклюзивные микрофоны, в которые еще в 50-е годы пели знаменитые джазовые исполнители", - отметил друг семьи.
"Он был фанатом именно аналоговой записи звука. Никогда даже последние свои вещи не записывал на цифру. Все это писалось на профессиональные катушечные магнитофоны, через аудиомикшеры и угольные микрофоны. Все, как было до эпохи цифровой записи звука", - пояснил он.
Бывало, как рассказал Абрамов, Токарев сам ездил на аукционы в США в поисках интересующей его аппаратуры.
Фриш назвал Токарева прекрасным джазовым музыкантом и басистом. В то же время, по его словам, Токарев "стал первым русским артистом, который появился на iTunes".
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Настоящий

По словам Абрамова, Токарев "очень любил легкий эпатаж". "Он никогда не выходил на люди без своей сценической формы – это обязательно был полосатый пиджак, как правило, красный галстук, обязательно перстень на пальце", - отметил он.
При этом по воспоминаниям Абрамова, шансонье "был простым человеком без выпендрежа". "Он постоянно ходил с пачкой дисков, где бы мы не были – в аэропорту, в городе. Люди подходили здоровались, он тут же вынимал диск и дарил автограф", - рассказал он.
"У него очень красивый слог был, он складывал свою речь оригинально, не как все", - поделился Лев.
"Он был очень щедрым человеком, очень добрым, настоящим", - отметил Фриш.
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