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РИА Новости

Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете

00:52
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© AP Photo / David DermerПолицейские штата Огайо
Полицейские штата Огайо
© AP Photo / David Dermer
ВАШИНГТОН, 5 авг -РИА Новости. Коннор Беттс, устроивший стрельбу в Огайо, имел более двух единиц оружия, одно из которых он заказал по интернету, именно эта винтовка была использована им для нападения, сообщил в воскресенье представитель местной полиции на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
"У подозреваемого было более чем одна единица оружия, одну из которых он заказал онлайн из Техаса, а потом забрал ее у местного продавца. Второе оружие было куплено напрямую у местного продавца", - сказал полицейский, добавив, что именно из этой "винтовки калибра 223 велась стрельба".
Представитель полиции также сообщил, что "мотив преступления пока выясняется", и призвал не делать каких-либо выводов.
Ранее полиция Огайо идентифицировала личность стрелявшего, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалеку от места стрельбы - в городе Беллбрук. Полиция также сообщала, что в результате стрельбы погибла родная сестра стрелка Меган Беттс.
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Представитель полиции в ходе общения с прессой опроверг информацию телеканала NBC News, который сообщал со ссылкой на свои источники, что сестра подозреваемого вместе с ее другом была обнаружена убитой в машине. По словам полицейского, парень Меган Беттс жив, хотя и госпитализирован.
Полицейский также добавил, что в ту ночь Коннор Беттс проводил время с сестрой, но потом расстался с ней. "Что он делал в это время непонятно", - добавил представитель правоохранительных органов.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне в ночь с субботы на воскресенье. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту. Один из потерпевших по-прежнему в тяжелом состоянии.
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