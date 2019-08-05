Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете

ВАШИНГТОН, 5 авг -РИА Новости. Коннор Беттс, устроивший стрельбу в Огайо, имел более двух единиц оружия, одно из которых он заказал по интернету, именно эта винтовка была использована им для нападения, сообщил в воскресенье представитель местной полиции на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Коннор Беттс, устроивший стрельбу в Огайо, имел более двух единиц оружия, одно из которых он заказал по интернету, именно эта винтовка была использована им для нападения, сообщил в воскресенье представитель местной полиции на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News

"У подозреваемого было более чем одна единица оружия, одну из которых он заказал онлайн из Техаса, а потом забрал ее у местного продавца. Второе оружие было куплено напрямую у местного продавца", - сказал полицейский, добавив, что именно из этой "винтовки калибра 223 велась стрельба".

Представитель полиции также сообщил, что "мотив преступления пока выясняется", и призвал не делать каких-либо выводов.

Ранее полиция Огайо идентифицировала личность стрелявшего, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалеку от места стрельбы - в городе Беллбрук. Полиция также сообщала, что в результате стрельбы погибла родная сестра стрелка Меган Беттс.

Представитель полиции в ходе общения с прессой опроверг информацию телеканала NBC News, который сообщал со ссылкой на свои источники, что сестра подозреваемого вместе с ее другом была обнаружена убитой в машине. По словам полицейского, парень Меган Беттс жив, хотя и госпитализирован.

Полицейский также добавил, что в ту ночь Коннор Беттс проводил время с сестрой, но потом расстался с ней. "Что он делал в это время непонятно", - добавил представитель правоохранительных органов.