"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу

"С 5 по 6 августа 2019 года ожидается забастовка персонала аэропорта Хитроу в Лондоне. Ее организуют работники, осуществляющие предполетный досмотр пассажиров и ручной клади. Предположительно забастовка может продлиться до 48 часов. В дни проведения забастовки будет ограничено выполнение ряда рейсов. В связи с этим "Аэрофлот" отменяет рейсы SU2582/SU2583 5 и 6 августа в/из Хитроу", - говорится в сообщении.