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РИА Новости

"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу

00:24
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© РИА Новости / Владимир СергеевДиспетчерская вышка аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Диспетчерская вышка аэропорта "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы SU2582/SU2583 из Москвы в Лондон из-за забастовки персонала аэропорта Хитроу, сообщается на сайте компании.
"С 5 по 6 августа 2019 года ожидается забастовка персонала аэропорта Хитроу в Лондоне. Ее организуют работники, осуществляющие предполетный досмотр пассажиров и ручной клади. Предположительно забастовка может продлиться до 48 часов. В дни проведения забастовки будет ограничено выполнение ряда рейсов. В связи с этим "Аэрофлот" отменяет рейсы SU2582/SU2583 5 и 6 августа в/из Хитроу", - говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных рейсов будут перевезены рейсами SU2696/2697 в/из аэропорта Гатвик.
Кроме того, по данным компании, ожидается значительное скопление пассажиров на пунктах контроля службы безопасности в зоне вылета аэропортов Хитроу и Гатвик. Время прохождения предполетного досмотра может быть существенно увеличено.
"Аэрофлот" просит пассажиров, вылетающих из Лондона 5 и 6 августа 2019 года, прибывать на регистрацию заблаговременно – не менее чем за четыре часа до времени вылета", - говорится в сообщении.
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АэрофлотЛондонРоссияВ мире
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