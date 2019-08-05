Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T00:13Z
https://ria.ru/20190805/1557161111.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155715/08/1557150860_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_509a88bb5a5045c912f06dc7ff2679d0.jpg
РИА Новости

Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных

00:13
479
© REUTERS / Jose Luis GonzalezПолиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с главами минюста, ФБР и представителями конгресса, чтобы обсудить, как остановить массовые убийства в стране, два эпизода которых произошли на выходных в Огайо и Техасе.

"Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом. Я поговорил с обоими губернаторами, с генпрокурором Уильямом Барром, я поговорил с главой ФБР Кристофером Рэем… поговорил с членами конгресса о том, что мы можем сделать. Многие вещи делаются прямо сейчас", - сказал президент США, общаясь с журналистами стразу после прибытия в аэропорт в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Трамп добавил, что в 10 утра по Вашингтону (17.00 мск) в понедельник он выступит с заявлением по этому поводу.
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Вчера, 21:09
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
041112
Обсудить 1
Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоДональд ТрампФедеральное бюро расследований СШАСШАВ мире
Рекомендуем
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп назвал причиной массовых расстрелов в США психические заболевания
РИА
Новости
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам
Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
Лента
новостей
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне
"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Посольство РФ в США соболезнует из-за стрельбы в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
В Мексике заявили, что могут запросить экстрадицию стрелка из Техаса
Полицейские штата Огайо
Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
Вид Земли с МКС
СМИ: Япония создает военно-космическое подразделение
Полиция Нигерии. Архивное фото
СМИ: нигерийские власти задержали оппозиционера за призывы к революции
Бухта города Балаклавы в Крыму
Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
Скорая помощь в Китае
Жертвами селя в центральном Китае стали девять человек
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона
Катер Корпуса стражей исламской революции
Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
09:27В Челябинске после гибели животных в контактном зоопарке возбудили дело
09:21Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара
09:20Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"
09:19В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности
09:14В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов
09:13Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
09:12В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
09:12В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
09:11В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов
09:09СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину
09:06Ученые разработают систему поиска пожароопасных участков с беспилотника
09:02В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"
09:01Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
08:59Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
08:57Названы самые популярные месяцы для свадеб в России
08:56В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
08:51Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки
08:50Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка
08:48В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку
Лента новостейМолния