Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с главами минюста, ФБР и представителями конгресса, чтобы обсудить, как остановить массовые убийства в стране, два эпизода которых произошли на выходных в Огайо и Техасе.

"Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом. Я поговорил с обоими губернаторами, с генпрокурором Уильямом Барром, я поговорил с главой ФБР Кристофером Рэем… поговорил с членами конгресса о том, что мы можем сделать. Многие вещи делаются прямо сейчас", - сказал президент США, общаясь с журналистами стразу после прибытия в аэропорт в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал Fox News .

Трамп добавил, что в 10 утра по Вашингтону (17.00 мск) в понедельник он выступит с заявлением по этому поводу.

В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.