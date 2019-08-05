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РИА Новости

Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 20% работников четырех отраслей российской экономики, в том числе образования и туризма, получают менее 15 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании РИА Новости*.
Оценка произведена на основе данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций.
"В четырех отраслях более 20% работников зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц, лидирующей отраслью стала "Легкая промышленность", таким образом, эту отрасль можно назвать настоящим аутсайдером, где мало больших зарплат, много низких зарплат и в целом низкая средняя зарплата. Согласно расчетам, более 30% работников этой сферы зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц", - говорится в исследовании.
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Также достаточно большая доля (более 21%) работников с низкими зарплатами наблюдается в таких отраслях как "Образование", "Сельское и лесное хозяйство" и "Гостиницы, кафе и рестораны". В образовании низкие зарплаты обусловлены низкой оплатой труда молодых специалистов и нянечек в детских садах. В сельском хозяйстве по-прежнему много низкоквалифицированного, часто сезонного, труда, который оплачивается очень слабо. А в сфере гостиниц, кафе и ресторанов вместе с высокой долей неквалифицированного труда есть еще фактор "чаевых", таким образом, зарплаты могут быть низкие в расчете на дополнительные платежи напрямую со стороны клиентов.
Помимо четырех вышеназванных еще в девяти других отраслях доля людей с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц превышает 10%. В этом случае можно сказать, что, как правило, очень низкие зарплаты встречаются в основном у низкоквалифицированных работников, которых в этих отраслях занято достаточно много. При этом хороший специалист может уже себе требовать зарплату на среднероссийском уровне.
Совсем мало низкооплачиваемых сотрудников в трех отраслях: "Добыча полезных ископаемых", "Финансовая деятельность" и отрасль "Химической промышленности". Во многом это связано с хорошим финансовым состоянием предприятий этих отраслей, что позволяет не экономить на персонале, даже низкоквалифицированном. Ведь даже в этих отраслях есть низкоквалифицированный труд (охранники, уборщики, грузчики, курьеры и другие).
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
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