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РИА Новости

Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц в России в 2019 году получает только 12% работников, большинство из которых трудится в пяти сферах, говорится в исследовании РИА Новости*.
"Согласно оценкам РИА Рейтинг, в 2019 году в России лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тысяч рублей на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения", - говорится в документе.
Там отмечается, что при этом из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. Оценка производилась на основе данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
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Наибольшая доля работников с зарплатой выше 75 тысяч трудится в отрасли "Добыча полезных ископаемых". В первую очередь высокие зарплаты наблюдаются у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. В целом порядка 37% работников данной сферы могут похвастаться высокими зарплатами. Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников. Стоит отметить, что это достаточно малочисленная отрасль, в ней занято менее 100 тысяч человек, но люди, выходящие на промысел в море, могут рассчитывать на приличную зарплату.
Финансовая деятельность недалеко отстает от двух лидирующих отраслей. В этой отрасли доминируют работники банков, которые часто получают очень высокую зарплату из-за значительной финансовой ответственности. В целом более 33% работников данной сферы могут похвастаться высокими зарплатами.
Еще в двух отраслях доля работников с высокими зарплатами находится на уровне заметно выше среднероссийского. Работники, занятые, в отрасли "IT, связь и массовые коммуникации" и в отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность" могут рассчитывать при определенных условиях на относительно высокие зарплаты. В этих двух отраслях более четверти работников получают среднемесячную зарплату в размере 75 тысяч рублей и более.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
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