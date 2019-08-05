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РИА Новости

Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз

00:04
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и составляет на сегодняшний день 30 тысяч рублей, говорится в исследовании РИА Новости*.
"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
При этом в России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей.
Как отмечают эксперты, одним из существенных факторов, определяющих уровень заработка, является профессия и отрасль, в которой работает человек.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
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92204682
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
У кого они поднялись? Чё врать то!!! Опять берут статистику одну на всех, один получает 50 другой 450, но на двоих они получают по 250. Людям голову морочат. Все пустышки.
5 августа, 00:24
БГБорис Громин
2300012
Позор тебе призидент!!!
5 августа, 00:18
Семён Семёнович
1700016
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