Американские телекритики выбрали лучшие сериалы сезона

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ассоциация телекритиков США вручила ежегодные премии лучшим работам в 13 категориях, . Ассоциация телекритиков США вручила ежегодные премии лучшим работам в 13 категориях, сообщает Variety.

Сериал "Дрянь" получил целых три приза: как сериал года, за достижения в комедийном жанре, а также была награждена исполнительница главной роли и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж. "Дрянь" - единственное шоу, взявшее больше двух премий.

"Чернобыль" был отмечен как лучший мини-сериал, "Лучше звоните Солу" - как лучший драматический.

Фильм "Покидая Неверлэнд" о Майкле Джексоне отметили в "новостной и информационной" категории.