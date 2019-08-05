Американские телекритики выбрали лучшие сериалы сезона

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ассоциация телекритиков США вручила ежегодные премии лучшим работам в 13 категориях, сообщает Variety.
Сериал "Дрянь" получил целых три приза: как сериал года, за достижения в комедийном жанре, а также была награждена исполнительница главной роли и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж. "Дрянь" - единственное шоу, взявшее больше двух премий.
"Чернобыль" был отмечен как лучший мини-сериал, "Лучше звоните Солу" - как лучший драматический.
Фильм "Покидая Неверлэнд" о Майкле Джексоне отметили в "новостной и информационной" категории.
В составе организации - 200 профессиональных критиков из США и Канады. В этом году церемония вручения премий прошла в 35-й раз.
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