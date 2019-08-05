Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы

Вот и прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вокруг которого последние годы было так много взаимных обвинений и разбирательств между США и Россией.

Несмотря на выходные и ожидаемость события, новость закономерно вызвала заметный резонанс. Любопытным можно считать разве что куда большее оживление по данному поводу в Америке, чем в России.

Если Москва ограничилась заявлением МИД России с выражением сожаления в связи со случившимся и напоминанием, что инициатором, похоронившим договор, стали Штаты, то американцы оказались куда более разговорчивыми.

На сайте Пентагона опубликовано заявление министра обороны страны Марка Эспера, который, во-первых, обвинил в крахе ДРСМД Россию, а во-вторых, сообщил, что США приступают к разработке новых вооружений, ранее запрещенных соглашением.

Эспер также сказал журналистам, что в свете прекращения договора выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности в Азии. По его словам, он бы хотел, чтобы это произошло в течение нескольких месяцев, но признал, что "такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается". Эксперты практически единодушно сочли, что данный комментарий министра в куда большей степени способен обеспокоить (и разозлить) Пекин, нежели Москву.

Однако наибольшую активность в выражении своего отношения — негативного, само собой — к смерти ДРСМД закономерно проявили европейцы. Выступили Германия, Франция, Бельгия, Швейцария и другие страны. Причем французы и бельгийцы открыто указали на другую беспокоящую их проблему — быстро истекающее действие еще одного документа такого рода. Речь об СНВ-3, чей срок заканчивается в феврале 2021 года, и шансы на его продление выглядят откровенно призрачными.

Тревогу Европы можно понять. Несмотря на все заявления из Вашингтона, Пекина и Москвы о необходимости новых соглашений по контролю над вооружениями, вероятность их подписания стремится к нулю.

Весь сюжет вокруг советско-, а затем российско-американских договоренностей о вооружениях — яркая иллюстрация нескольких важнейших принципов мировой политики. Например, что ни один статус-кво не длится вечно, а любая самоуспокоенность победителя только приближает его грядущее падение. Или же что вроде блестяще задуманные и реализованные замыслы, обеспечившие масштабный успех державе в кратко- и среднесрочной перспективе, могут обернуться не менее болезненным поражением в стратегической.

В конце 1980-х — начале 1990-х США действительно добились впечатляющего успеха, связав по рукам и ногам Москву договорами по ограничению вооружений. Тем самым они достигли двух по-настоящему значимых целей. Сначала зафиксировали победу в холодной войне, а затем по максимуму обезопасили себя и союзников (в первую очередь, разумеется, Европу) на планируемый период окончательной деградации российского военного потенциала, включая ядерный.

Рамки, которые накладывали эти соглашения на сам Вашингтон, не воспринимались как критические, поскольку для Москвы ситуация была куда хуже, и американцы не видели шансов, что Россия сможет вырваться из пут не только соответствующих документов, но и огромных проблем во всех сферах жизнедеятельности государства. В то же время американцы были убеждены: их технологическое и экономическое превосходство над остальным миром настолько велико, что возникновение какой бы то ни было угрозы их военной гегемонии с третьей стороны просто невозможно. А значит, навязывать аналогичные договоры еще кому-нибудь нет смысла.

Спустя почти тридцать лет выяснилось, что Штаты — их руководство и экспертное сообщество — ошиблись по обоим пунктам. Причем это неприятное для них открытие совпало с ослаблением США и по прочим геополитическим направлениям.

Понятно, что в сложившейся новой ситуации для американцев приемлемы только такие документы по ограничению вооружений, которые загонят джинна (то есть Россию и Китай, а также подросших амбициозных конкурентов поменьше) обратно в бутылку и вернут США незыблемость статуса главной военной державы планеты. Что, в свою очередь, категорически не устраивает Москву и Пекин. А значит, любые заявляемые добрые намерения в данной сфере так и останутся намерениями.

Что же касается Европы, то она пожинает еще более горькие плоды стратегически неверного выбора, сделанного три десятилетия назад. Дело не только в том, что Старый Свет вновь ощущает себя мишенью для Москвы и неизбежным театром боевых действий, ежели до таковых все-таки дойдет между Россией и НАТО.

Важнее другое. Неприятное дежавю из времен холодной войны на сей раз для европейцев дополняется их собственной неуклонно усиливающейся конфронтацией с защитником, лидером и до определенной степени сюзереном. Если 40-50 лет назад, во времена противостояния СССР и Запада, Европа и впрямь чувствовала себя находящейся под американской защитой, то теперь там не могут не задумываться о том, на что способны пойти Штаты для спасения собственного статуса и своей экономики. И не используют ли они партнеров-конкурентов за Атлантикой как разменную карту в какой-нибудь грязной военно-политической комбинации, если им выпадет такая возможность.