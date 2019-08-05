Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций

Администрация Дональда Трампа, видимо, решила срочно загладить свою вину перед американскими русофобами, огорченными и возмущенными недавним телефонным разговором, который Трамп провел с российским президентом. Надо признать, что новый антироссийский санкционный пакет — это по-настоящему серьезный удар по российской экономике. Но, правда, не по российской экономике сегодняшнего дня, а по российской экономике в том виде, в котором она была в 1999-м или 2000 году.

Версия о введении этих санкций из-за желания срочно предпринять какие-то антироссийские меры с целью погасить реактуализацию токсичной для Трампа темы "российского заговора" косвенно подтверждается реакцией американских СМИ, таких как Forbes . На новый пакет санкций против России американские журналисты реагируют с удивлением. Они явно не ожидали именно такого формата продолжения американо-российского "политического диалога", а то, что ради идентификации предлога для этого пакета пришлось "откопать Скрипаля", тоже можно считать косвенным подтверждением теории о том, что санкции вводятся именно ради решения внутриполитических проблем вашингтонской администрации, а не из-за каких-то новых действий России.

Очередной санкционный пакет предусматривает запрет на финансирование российского правительства со стороны МВФ и Всемирного банка, причем эта мера сопровождается также и запретом на оказание российским властям "технической" помощи, под которой обычно подразумеваются консультации по макроэкономической политике. Этот жест со стороны Вашингтона можно интерпретировать по-разному: или была сознательно выбрана тотально символическая мера, или "дизайнеры санкций" (как и многие сенаторы и конгрессмены) застряли в своем восприятии России на уровне конца 90-х годов. Для многих развивающихся государств или для стран, находящихся в колониальном положении (таких как Украина), прекращение кредитования со стороны МВФ — это в буквальном смысле приговор, после приведения в исполнение которого моментально следует девальвация валюты, а местами и массовые бунты. Когда-то Россия была в аналогичном положении и "давление через кредиты МВФ" действительно было чрезвычайно эффективным. Например, 20 лет назад, еще до того, как Владимир Путин стал президентом, страницы информационных агентств и СМИ пестрели заголовками вида "США выступают против предоставления России новых кредитов Международного валютного фонда, пока не будет подготовлен полный отчет об использовании ранее выделявшихся стране средств", и это вызывало истерику. Ибо без кредитов МВФ Россия не могла бесперебойно выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам (хотя пенсии тогда были на уровне 17 долларов) и тем более не могла обслуживать внешний долг. Сейчас этой проблемы нет, так как кредиты МВФ были досрочно погашены в 2005 году, а соотношение государственного долга к ВВП у России одно из самых низких в мире.

При этом нельзя сказать, что эффекта от этих американских санкций совсем не будет, но его сложно оценивать как отрицательный. Если МВФ в рамках соблюдения духа санкционного режима перестанет лезть к России с советами по поводу того, куда вложить российские золотовалютные резервы и резервные фонды (то есть "оказывать техническую помощь"), российское инфополе от этого только выиграет.

Вторая санкционная мера из нового пакета, введенного Трампом, производит странное впечатление. В теории санкции против российского госдолга могли бы нанести определенный ущерб российским финансовым рынкам и ограничить возможности российских корпораций по привлечению капитала на международных рынках, но на практике создается ощущение, что над текстом санкций поработал или российский лоббист, или кто-то, очень заинтересованный в продвижении интересов американских банков, которые не хотели бы пострадать от санкций.

С точки зрения чистого пиара санкции звучат очень впечатляюще: Минфин США решил запретить американским банкам участвовать в первичном рынке российского госдолга, который выпущен не в российских рублях. С точки зрения практики все смотрится не столь внушительно: если запрет распространяется только на первичный рынок российских государственных валютных облигаций, то это означает, что Минфин США сделал все, чтобы создать максимально комфортные условия для американских банкиров: покупать рублевые облигации (а именно их в основном выпускает российский Минфин) — можно, покупать российские валютные облигации на вторичном рынке (то есть у других держателей) — можно, покупать облигации российских государственных и окологосударственных компаний — можно. Важный нюанс: вышеперечисленные интерпретации — это не оценка журналистов, а цитаты из специальных технических разъяснений "санкционного департамента" американского Министерства финансов (которые никто, кроме узких специалистов и американских банкиров, читать не будет): "запреты не распространяются на облигации или займы, номинированные в рублях" и санкции "не запрещают банкам США участвовать на вторичном рынке суверенного долга России".

Los Angeles Times. Также следует учитывать, что составители санкций ограничились запретами, наложенными только на американские банки, что выводит за скобки инвестиционные и пенсионные фонды. То есть, например, Калифорнийскому пенсионному фонду сотрудников службы пожарной охраны и полиции не понадобится продавать его скандально известный пакет российских облигаций, о которых писали агентство Bloomberg

Получилось, что и волки сыты, и овцы целы: в том смысле, что и русофобам кинули кость, и американских инвесторов не обидели, ведь, как пишет Financial Times, иностранным инвесторам очень нравятся российские государственные рублевые облигации, причем этот интерес не ослабевает из-за риска санкций:

"С финансовой точки зрения самым ясным признаком того, что санкции больше не рассматриваются в качестве важного фактора, является динамика доли ОФЗ — федеральных рублевых облигаций — в руках иностранцев. Эта доля значительно снизилась из-за санкций, введенных весной 2018 года, но иностранные инвесторы в последнее время вернулись на местный рынок, и доля ОФЗ, принадлежащая иностранцам, постепенно повысилась примерно до одной трети".