Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T08:00Z
https://ria.ru/20190805/1557152181.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155714/34/1557143448_0:0:3016:1698_1036x0_80_0_0_c53c066e07d69101472460717a67874f.jpg
РИА Новости
Культура

Новое — это хорошо восстановленное старое. Новосибирский балет в Большом

08:00
241
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБалетмейстера-постановщик спектакля "Лебединое озеро" Михаил Мессерер во время репетиции Новосибирского театра балета в Большом театре в Москве
Балетмейстера-постановщик спектакля Лебединое озеро Михаил Мессерер во время репетиции Новосибирского театра балета в Большом театре в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Классические костюмы, спецэффекты и точность движений — Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) показывает в Большом театре "Лебединое озеро". Сибирская труппа выступает на Исторической сцене впервые за почти 40 лет. Балетмейстер Михаил Мессерер восстановил спектакль Асафа Мессерера, основанный на постановке 1920 года Александра Горского.

Очарование классики

"Лебединое озеро", классический русский балет, переживший многочисленные постановки в советское время, — с одной стороны, синоним застоя, а с другой — перемен. Наверное, этот балет мог бы войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству показов на телевидении, ведь его транслировали в 1980-е, после череды смертей генсеков, и в 1991-м чуть не несколько дней подряд во время путча.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Декорации спектакля "Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета.

Артисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве
1 из 3

Декорации спектакля "Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Танец маленьких лебедей. Артисты НОВАТа репетируют на исторической сцене Большого театра.

Артисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве
2 из 3

Танец маленьких лебедей. Артисты НОВАТа репетируют на исторической сцене Большого театра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.

Артисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве
3 из 3

Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Декорации спектакля "Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Танец маленьких лебедей. Артисты НОВАТа репетируют на исторической сцене Большого театра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В Москву НОВАТ привез недавнюю, майскую, премьеру — балетмейстер Михаил Мессерер восстановил версию Асафа Мессерера, основанную на постановке 1920 года Александра Горского. Символично, что почти через сто лет этот прославленный спектакль вернулся на родную сцену.
"Мой дядя Асаф Мессерер поставил "Лебединое озеро" в Большом театре в 1937 году, — объяснил РИА Новости Михаил Мессерер. — Это было возобновлением постановки Александра Горского, которая мне показалась наиболее правильной. Спектакль был частично утерян, мне пришлось восстановить некоторые элементы. А декорации, оформление, костюмы мы взяли из версии 1956 года".
Работали с архивами, фотографиями тех времен, помог и фильм "Лебединое озеро" 1957 года с Майей Плисецкой и Николаем Фадеечевым.
"Это как пьесы Шекспира — всегда можно открывать новые смыслы. Они вечны", — рассуждает Мессерер.

Магия лунного света

"Мы старались не привносить ничего нового, сделать так, чтобы спектакль оставался полностью классическим, и в то же время был "читаем", принят и понят современным зрителем, — продолжает Мессерер. — Современность надо вносить в классический спектакль тонко, чтобы он остался классическим, но выглядел свежо и злободневно".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Лебединое озеро" НОВАТа в Большом театре в Москве.

Артисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве
1 из 4

"Лебединое озеро" НОВАТа в Большом театре в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета на сцене Большого театра. Спектакль со счастливым концом.

Артисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве
2 из 4

"Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета на сцене Большого театра. Спектакль со счастливым концом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Считается, что "Лебединое озеро" — сложный спектакль как для восприятия зрителем, так и для сегодняшних исполнителей. НОВАТ в Москве.

Артисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве.
3 из 4

Считается, что "Лебединое озеро" — сложный спектакль как для восприятия зрителем, так и для сегодняшних исполнителей. НОВАТ в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Постановка балета "Лебединое озеро" обогатилась проекциями на задней части сцены. Они имитируют лебедей в полете и на озере. Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля в ГАБТе.

Артисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве
4 из 4

Постановка балета "Лебединое озеро" обогатилась проекциями на задней части сцены. Они имитируют лебедей в полете и на озере. Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля в ГАБТе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 4

"Лебединое озеро" НОВАТа в Большом театре в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 4

"Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета на сцене Большого театра. Спектакль со счастливым концом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 4

Считается, что "Лебединое озеро" — сложный спектакль как для восприятия зрителем, так и для сегодняшних исполнителей. НОВАТ в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 4

Постановка балета "Лебединое озеро" обогатилась проекциями на задней части сцены. Они имитируют лебедей в полете и на озере. Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля в ГАБТе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Постановщики решали непростую задачу, ведь спектакль должен, по словам балетмейстера, соответствовать современности, когда "зрители уже видели все на свете — и кино, и интернет".
Балет превратился в настоящее шоу со спецэффектами — за более чем 60 лет с премьеры 1956 года театр стал гораздо оснащеннее в техническом плане. Например, появились реалистичные проекции на заднике сцены, имитирующие лебедей в полете и на озере.
Есть и другие новшества. Активнее занят кордебалет, пачки балерин шире и длиннее (что смотрится очень зрелищно из зала), а танец маленьких лебедей исполняют не четыре, а шесть балерин.
Нас просили не раскрывать всех деталей, чтобы сохранить интригу для зрителей. Но не будет спойлером, если мы сообщим, что у спектакля happy end.
Злой гений, несмотря на всю свою выразительность и "темное" обаяние, и в этот раз остался ни с чем.

Что такое НОВАТ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Лебединое озеро" НОВАТа на Исторической сцене Большого театра в 2019 году.

Артисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве
1 из 3

"Лебединое озеро" НОВАТа на Исторической сцене Большого театра в 2019 году.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Артисты Новосибирского театра оперы и балета и балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер (в центре) во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.

Артисты Новосибирского театра балета и балетмейстера-постановщик Михаил Мессерер во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве
2 из 3

Артисты Новосибирского театра оперы и балета и балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер (в центре) во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Гастроли Новосибирского театра оперы и балета в Москве.

Артисты Новосибирского театра балета во время репетиции спектакля Лебединое озеро в Большом театре в Москве
3 из 3

Гастроли Новосибирского театра оперы и балета в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 3

"Лебединое озеро" НОВАТа на Исторической сцене Большого театра в 2019 году.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Артисты Новосибирского театра оперы и балета и балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер (в центре) во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Гастроли Новосибирского театра оперы и балета в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Основанный незадолго до войны, Новосибирский театр оперы и балета открылся в 1945 году оперой "Иван Сусанин". На этой сцене ставили как классические, так и современные спектакли. У театра два десятка "Золотых масок".
В 2015 году НОВАТ возглавил Владимир Кехман. С тех пор выпущено 30 спектаклей. Среди недавних — "Ромео и Джульетта" (музыкальный руководитель — Дмитрий Юровский), "Золушка" (восстанавливал оригинальную хореографию Михаил Мессерер), "Севильский цирюльник" (режиссер — Дмитрий Белянушкин), "Летучая мышь" (режиссер — Вячеслав Стародубцев).
Гастроли НОВАТа на Исторической сцене Большого театра проходят с 29 июля по 10 августа. Московскую публику приглашают на "Спящую красавицу" в постановке Начо Дуато и "Лебединое озеро".
Светлана Захарова в роли Медоры в балете Адольфа Адана Корсар в постановке Алексея Ратманского на сцене ГАБТ
28 июля, 14:53
Балет и оркестр Большого театра отправились на масштабные гастроли в Лондон
200000
КультураТеатрНовости культурыВладимир КехманБольшой театр
Рекомендуем
Российские рубли
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
РИА
Новости
Опасный человек
Гормональный сдвиг. Почему натестостероненный мужчина себе не хозяин
Ракетный комплекс Искандер-М
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
Лента
новостей
Пожилая женщина во время объявления голодовки. 1997 год
"Голодал даже депутат". Что происходило в России в августе 1999-го
Скорая помощь
Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
Советские бомбардировщики Пе-2
Смертельное пике. Зачем военные летчики жертвовали собой
Соковая терапия
Почему десятки тысяч людей лечатся у инстаграм-врачей
Авиабилеты и паспорта
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Врач в медицинской маске
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
Бухта города Балаклавы в Крыму
Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
Инспектор ГИБДД
В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
Певец Вилли Токарев
Друзья Вилли Токарева рассказали о жизни музыканта в США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27В Челябинске после гибели животных в контактном зоопарке возбудили дело
09:21Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара
09:20Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"
09:19В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности
09:14В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов
09:13Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
09:12В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
09:12В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
09:11В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов
09:09СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину
09:06Ученые разработают систему поиска пожароопасных участков с беспилотника
09:02В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"
09:01Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
08:59Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
08:57Названы самые популярные месяцы для свадеб в России
08:56В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
08:51Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки
08:50Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка
08:48В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку
08:41В подконтрольной Киеву части Донбасса без воды остались 27 тысяч семей
Лента новостейМолния