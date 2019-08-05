Новое — это хорошо восстановленное старое. Новосибирский балет в Большом

Очарование классики
Декорации спектакля "Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета.
Декорации спектакля "Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета.
Танец маленьких лебедей. Артисты НОВАТа репетируют на исторической сцене Большого театра.
Танец маленьких лебедей. Артисты НОВАТа репетируют на исторической сцене Большого театра.
Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.
Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.
Декорации спектакля "Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета.
Танец маленьких лебедей. Артисты НОВАТа репетируют на исторической сцене Большого театра.
Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.
Магия лунного света
"Лебединое озеро" НОВАТа в Большом театре в Москве.
"Лебединое озеро" НОВАТа в Большом театре в Москве.
"Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета на сцене Большого театра. Спектакль со счастливым концом.
"Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета на сцене Большого театра. Спектакль со счастливым концом.
Считается, что "Лебединое озеро" — сложный спектакль как для восприятия зрителем, так и для сегодняшних исполнителей. НОВАТ в Москве.
Считается, что "Лебединое озеро" — сложный спектакль как для восприятия зрителем, так и для сегодняшних исполнителей. НОВАТ в Москве.
Постановка балета "Лебединое озеро" обогатилась проекциями на задней части сцены. Они имитируют лебедей в полете и на озере. Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля в ГАБТе.
Постановка балета "Лебединое озеро" обогатилась проекциями на задней части сцены. Они имитируют лебедей в полете и на озере. Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля в ГАБТе.
"Лебединое озеро" НОВАТа в Большом театре в Москве.
"Лебединое озеро" Новосибирского театра оперы и балета на сцене Большого театра. Спектакль со счастливым концом.
Считается, что "Лебединое озеро" — сложный спектакль как для восприятия зрителем, так и для сегодняшних исполнителей. НОВАТ в Москве.
Постановка балета "Лебединое озеро" обогатилась проекциями на задней части сцены. Они имитируют лебедей в полете и на озере. Артисты Новосибирского театра оперы и балета во время репетиции спектакля в ГАБТе.
Что такое НОВАТ
"Лебединое озеро" НОВАТа на Исторической сцене Большого театра в 2019 году.
"Лебединое озеро" НОВАТа на Исторической сцене Большого театра в 2019 году.
Артисты Новосибирского театра оперы и балета и балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер (в центре) во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.
Артисты Новосибирского театра оперы и балета и балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер (в центре) во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.
Гастроли Новосибирского театра оперы и балета в Москве.
Гастроли Новосибирского театра оперы и балета в Москве.
"Лебединое озеро" НОВАТа на Исторической сцене Большого театра в 2019 году.
Артисты Новосибирского театра оперы и балета и балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер (в центре) во время репетиции спектакля "Лебединое озеро" в Большом театре в Москве.
Гастроли Новосибирского театра оперы и балета в Москве.