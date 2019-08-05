Новое — это хорошо восстановленное старое. Новосибирский балет в Большом

Балетмейстера-постановщик спектакля "Лебединое озеро" Михаил Мессерер во время репетиции Новосибирского театра балета в Большом театре в Москве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Классические костюмы, спецэффекты и точность движений — Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) показывает в Большом театре "Лебединое озеро". Сибирская труппа выступает на Исторической сцене впервые за почти 40 лет. Балетмейстер Михаил Мессерер восстановил спектакль Асафа Мессерера, основанный на постановке 1920 года Александра Горского.

Очарование классики

"Лебединое озеро", классический русский балет, переживший многочисленные постановки в советское время, — с одной стороны, синоним застоя, а с другой — перемен. Наверное, этот балет мог бы войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству показов на телевидении, ведь его транслировали в 1980-е, после череды смертей генсеков, и в 1991-м чуть не несколько дней подряд во время путча.

В Москву НОВАТ привез недавнюю, майскую, премьеру — балетмейстер Михаил Мессерер восстановил версию Асафа Мессерера, основанную на постановке 1920 года Александра Горского. Символично, что почти через сто лет этот прославленный спектакль вернулся на родную сцену.

"Мой дядя Асаф Мессерер поставил "Лебединое озеро" в Большом театре в 1937 году, — объяснил РИА Новости Михаил Мессерер. — Это было возобновлением постановки Александра Горского, которая мне показалась наиболее правильной. Спектакль был частично утерян, мне пришлось восстановить некоторые элементы. А декорации, оформление, костюмы мы взяли из версии 1956 года".

Работали с архивами, фотографиями тех времен, помог и фильм "Лебединое озеро" 1957 года с Майей Плисецкой и Николаем Фадеечевым.

"Это как пьесы Шекспира — всегда можно открывать новые смыслы. Они вечны", — рассуждает Мессерер.

Магия лунного света

"Мы старались не привносить ничего нового, сделать так, чтобы спектакль оставался полностью классическим, и в то же время был "читаем", принят и понят современным зрителем, — продолжает Мессерер. — Современность надо вносить в классический спектакль тонко, чтобы он остался классическим, но выглядел свежо и злободневно".

Постановщики решали непростую задачу, ведь спектакль должен, по словам балетмейстера, соответствовать современности, когда "зрители уже видели все на свете — и кино, и интернет".

Балет превратился в настоящее шоу со спецэффектами — за более чем 60 лет с премьеры 1956 года театр стал гораздо оснащеннее в техническом плане. Например, появились реалистичные проекции на заднике сцены, имитирующие лебедей в полете и на озере.

Есть и другие новшества. Активнее занят кордебалет, пачки балерин шире и длиннее (что смотрится очень зрелищно из зала), а танец маленьких лебедей исполняют не четыре, а шесть балерин.

Нас просили не раскрывать всех деталей, чтобы сохранить интригу для зрителей. Но не будет спойлером, если мы сообщим, что у спектакля happy end.

Злой гений, несмотря на всю свою выразительность и "темное" обаяние, и в этот раз остался ни с чем.

Что такое НОВАТ

Основанный незадолго до войны, Новосибирский театр оперы и балета открылся в 1945 году оперой "Иван Сусанин". На этой сцене ставили как классические, так и современные спектакли. У театра два десятка "Золотых масок".

В 2015 году НОВАТ возглавил Владимир Кехман. С тех пор выпущено 30 спектаклей. Среди недавних — "Ромео и Джульетта" (музыкальный руководитель — Дмитрий Юровский), "Золушка" (восстанавливал оригинальную хореографию Михаил Мессерер), "Севильский цирюльник" (режиссер — Дмитрий Белянушкин), "Летучая мышь" (режиссер — Вячеслав Стародубцев).