В древнем могильнике в Красноярском крае нашли почти две тысячи артефактов

"Чрезвычайно важно, что найденный могильник представляет собой закрытый комплекс и содержит вещи одновременные и однокультурные. Этот археологический памятник интересен еще и тем, что открывает нам сложность обрядов населявших эту местность народов. Обычно погребения представляют собой ямы, в которых лежат кости и находки. А здесь очень большой объем материалов лежал возле погребения, что позволяет предположить, что совершались особые поминальные действия, часть вещей усопшего оставлялась на поверхности, или приносилась для умерших людей в качестве памяти о них", – рассказала старший научный сотрудник Лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института СФУ Полина Сенотрусова.