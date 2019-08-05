В древнем могильнике в Красноярском крае нашли почти две тысячи артефактов

Ажурная бронзовая поясная пряжка.
Ажурная бронзовая поясная пряжка.
Фрагмент сосуда железного века с антропоморфным изображением.
Фрагмент сосуда железного века с антропоморфным изображением.
Бронзовая ажурная пряжка в кожаном мешочке.
Бронзовая ажурная пряжка в кожаном мешочке.
Бронзовое изображение птицы.
Бронзовое изображение птицы.
Ажурная поясная пряжка.
Ажурная поясная пряжка.
Каменная пешня неолита.
Каменная пешня неолита.
Фрагменты орнаментированной керамики неолита.
Фрагменты орнаментированной керамики неолита.
Ажурная бронзовая поясная пряжка.
Фрагмент сосуда железного века с антропоморфным изображением.
Бронзовая ажурная пряжка в кожаном мешочке.
Бронзовое изображение птицы.
Ажурная поясная пряжка.
Каменная пешня неолита.
Фрагменты орнаментированной керамики неолита.