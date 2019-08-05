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РИА Новости

В древнем могильнике в Красноярском крае нашли почти две тысячи артефактов

03:00
13451
© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений ПузинАжурная поясная пряжка
Ажурная поясная пряжка
© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Археологи Сибирского федерального университета (СФУ) обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края. На сегодняшний день это самый ранний из средневековых археологических памятников, найденных в низовьях Ангары, сообщает пресс-служба вуза.
Исследовав двенадцать погребений, археологи обнаружили около двух тысяч разнообразных предметов: наконечники стрел, железные ножи, пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы. Установлено, что погребения совершались по обряду трупосожжения на стороне: сначала тело сжигали, затем кальцинированные останки хоронили в неглубоких ямах.
© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин

Ажурная бронзовая поясная пряжка.

Ажурная бронзовая поясная пряжка
1 из 7

Ажурная бронзовая поясная пряжка.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин

Фрагмент сосуда железного века с антропоморфным изображением.

Фрагмент сосуда железного века с антропоморфным изображением
2 из 7

Фрагмент сосуда железного века с антропоморфным изображением.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин

Бронзовая ажурная пряжка в кожаном мешочке.

Бронзовая ажурная пряжка в кожаном мешочке
3 из 7

Бронзовая ажурная пряжка в кожаном мешочке.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
© Фото : Пресс-служб СФУ, Евгений Пузин

Бронзовое изображение птицы.

Бронзовое изображение птицы из могильника
4 из 7

Бронзовое изображение птицы.

© Фото : Пресс-служб СФУ, Евгений Пузин
© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин

Ажурная поясная пряжка.

Ажурная поясная пряжка
5 из 7

Ажурная поясная пряжка.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин

Каменная пешня неолита.

Каменная пешня неолита
6 из 7

Каменная пешня неолита.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин

Фрагменты орнаментированной керамики неолита.

Фрагменты орнаментированной керамики неолита
7 из 7

Фрагменты орнаментированной керамики неолита.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
1 из 7

Ажурная бронзовая поясная пряжка.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
2 из 7

Фрагмент сосуда железного века с антропоморфным изображением.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
3 из 7

Бронзовая ажурная пряжка в кожаном мешочке.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
4 из 7

Бронзовое изображение птицы.

© Фото : Пресс-служб СФУ, Евгений Пузин
5 из 7

Ажурная поясная пряжка.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
6 из 7

Каменная пешня неолита.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
7 из 7

Фрагменты орнаментированной керамики неолита.

© Фото : Пресс-служба СФУ, Евгений Пузин
Погребальный комплекс – один из самых информативных археологических источников: по захоронениям можно узнать историю, культуру, традиции и обрядность.
"Чрезвычайно важно, что найденный могильник представляет собой закрытый комплекс и содержит вещи одновременные и однокультурные. Этот археологический памятник интересен еще и тем, что открывает нам сложность обрядов населявших эту местность народов. Обычно погребения представляют собой ямы, в которых лежат кости и находки. А здесь очень большой объем материалов лежал возле погребения, что позволяет предположить, что совершались особые поминальные действия, часть вещей усопшего оставлялась на поверхности, или приносилась для умерших людей в качестве памяти о них", – рассказала старший научный сотрудник Лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института СФУ Полина Сенотрусова.
В ближайшее время ученые СФУ планируют установить хронологию и культурную принадлежность найденных предметов. Часть образцов будет направлена в Китай для проведения палеогенетических исследований, необходимых для определения пола, возраста и расы погребенных.
Всего в экспедиции, проходившей в районе Нижнего Приангарья Богучанского района Красноярского края, участвовали порядка 40 человек: студенты и преподаватели СФУ, Цзилиньского университета и Пекинского народного университета.
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Университетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский федеральный университетКрасноярский край
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