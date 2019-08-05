В Индии задержали стюардессу за контрабанду золота

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Стюардесса индийской авиакомпании была задержана за незаконную перевозку золота, сообщает The Indian Express.
Сотрудницу авиакомпании задержали во время досмотра багажа после прибытия рейса из Лондона в международный аэропорт Индиры Ганди в Дели.
Бортпроводницу попросили положить сумку на рентгеновский сканер, но она отбросила ее и заявила, что багаж ей не принадлежит. Но видеозаписи подтвердили, что сумка – собственность задержанной, сообщает издание.
Внутри было обнаружено полкилограмма белого золота, а именно - два браслета.
Согласно закону, летный экипаж не имеет права провозить с собой более 40 граммов золота на человека. Украшения, превышающие этот вес, облагаются таможенной пошлиной.
Расследованием происшествия занимается полиция.