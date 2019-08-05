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РИА Новости

"Голодал даже депутат". Что происходило в России в августе 1999-го

08:00
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© AFP 2019 / Alexander NemenovПожилая женщина во время объявления голодовки. 1997 год
Пожилая женщина во время объявления голодовки. 1997 год
© AFP 2019 / Alexander Nemenov
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Повестка дня 5 августа 1999-го определялась словом "голодовка". Главные события происходили в Приморье. Там от еды отказались двадцать сотрудников Владивостокской ТЭЦ. Затем они взяли в заложники собственного директора. Кроме того, сообщили о голодовке оказавшихся в отчаянном положении моряков "Востоктрансфлота". РИА Новости разбиралось, почему эта форма протеста была так распространена в 1990-х.

"Хватит только на долги"

В Приморье в ту пору голодовки объявляли постоянно. В 1997-м — сотрудники Приморской ГРЭС, а также работницы химического цеха Владивостокской ТЭЦ-2. Требование одно — вернуть долги по зарплате.
Эта проблема была хронической. "Наши дети сидят на голодном пайке, — объясняли участницы акции. — Даже если нам дадут какую-то сумму, ее хватит только на то, чтобы мы расплатились с долгами. Мы все равно умрем с голоду, но тихо и незаметно, а так, может быть, хоть что-то изменится".
В те годы тихо и незаметно умирала и сама энергетическая отрасль края. Владивосток и все Приморье жили в условиях энергетической катастрофы. Свет давали на несколько часов, не везде была горячая вода. Электричество отключали на предприятиях, в больницах, офисах администрации, жилых домах. Где-то не действовала канализация, останавливались лифты.
В июле 1999-го энергетики Владивостокской теплоэлектроцентрали несколько часов удерживали пришедших к ним директора и работников администрации. Разговор зашел в тупик, когда сотрудники ТЭЦ поняли, что никто не собирается выплачивать им все долги по заработной плате. Вызволили "заложников" милиционеры.
© Фото : РАО "Энергетические Системы Востока"Вид Владивостокской ТЭЦ-2. Архивное фото
Вид Владивостокской ТЭЦ-2. Архивное фото
© Фото : РАО "Энергетические Системы Востока"
Вид Владивостокской ТЭЦ-2. Архивное фото
"С веерными отключениями электроснабжения у меня ассоциируются все 1990-е. Своего рода символ эпохи, — говорит житель Владивостока Владимир Хрусталев. — А ведь электричество — основа нормальной городской жизни. Потому и очередная голодовка в новостях не воспринималась как нечто из ряда вон выходящее. Все это было как какое-то странное итальянское артхаусное кино из серии "трагикомедия абсурда": по улицам мотаются кришнаиты, энергетики голодают, учителя бастуют. Как-то и в нашей школе бастовали".
"Да и "главный шоумен" Борис Ельцин, мягко говоря, эпатировал страну, — продолжает собеседник РИА Новости. — Над всем этим витало ощущение постоянного бардака и катастрофы. Как будто куда-то провалилась нормальная жизнь, все постоянно рушится и падает".
Хрусталев был в 1990-е школьником. "Ребенок все воспринимает как должное. Я гораздо позже понял, в каком стрессе находились наши родители, — признается он. — Люди не привыкли тогда еще менять работу, на одном предприятии трудились всю жизнь. Голодали, протестовали, но не увольнялись. Рынок труда был совсем иным — много инженеров и квалифицированных рабочих, но зарплату им не платили. Ситуация немного улучшилась, наверное, где-то к 2001-2002-му. Веерные отключения прекратились".

Далеко от родных берегов

В марте 1999-го сообщили, что экипаж теплохода "Тарасовск", стоявшего в порту Джебель-Али Объединенных Арабских Эмиратов, объявил голодовку. Судно принадлежало компании "Востоктрансфлот". Моряки находились в чужом порту уже больше года без зарплаты. У компании из ОАЭ, зафрахтовавшей "Тарасовск" вместе с еще двумя судами — "Труновск" и "Кутузово", возник спор с "Востоктрансфлотом".
Через год протестовали моряки теплохода "Ульбанский залив", которым тоже ничего не платили. Экипаж пригрозил затопить судно.
Но и столь отчаянные акции в 1990-е никого не шокировали, вспоминает владивостокский журналист Андрей Островский. "Голодал даже один из депутатов заксобрания — прямо у себя в кабинете. Это не воспринималось как чрезвычайное событие, я уже работал в СМИ в те годы, и это считалось "нормальным" информационным фоном, — свидетельствует Островский. — Никто не удивлялся. Реакции "Ух ты, смотри, что творят!" не было".
"Почему выбирали именно такую форму протеста? Потому что по телевидению постоянно говорили о голодовках: там кто-то объявил голодовку, здесь. Вот и брали пример", — уточняет он.
В 1998-м в Кузбассе массовая акция протеста шахтеров началась именно с голодовки. В том же году таким образом заработную плату требовали работники скорой помощи. Голодали шахтеры в Коми, а в СИЗО — бывший глава Генеральной прокуратуры Алексей Ильюшенко.
© РИА Новости / ДмитриевУчастники голодовки требуют возвращения городу Ленинграду исторического названия. 1990 год
Участники голодовки требуют возвращения городу Ленинграду исторического названия. 1990 год
© РИА Новости / Дмитриев
Участники голодовки требуют возвращения городу Ленинграду исторического названия. 1990 год

Профессиональная голодовка

"Голодовка была реакцией на отчаянные условия жизни, — объясняет председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — И рассматривать те акции в отрыве от контекста нельзя. Потому что сама по себе голодовка — распространенный в общественной практике феномен. Это отличный медийный повод, вызывающий стопроцентное внимание. Поэтому нередки демонстративные или ложные голодовки — я бы тут вспомнил украинскую военнослужащую Савченко, которая заметно поправилась, "поголодав" в России. Случаев, когда люди сознательно обрекали себя на смерть или страдания, немного. Самый известный — с боевиками Ирландской республиканской армии, умершими в начале 1980-х от голода в британской тюрьме. "Железная леди" Маргарет Тэтчер не пошла на попятную и не выполнила их требований. Это, наверное, последний пример непреклонности с обеих сторон".
В нынешней политической жизни России, по мнению Мендковича, отказ от еды по политическим причинам не имеет того значения, как в 1990-е: "Изменились и социальные условия, и политика. Поэтому череда голодовок давно пошла на спад. Сегодня голодают профессиональные протестующие, это в буквальном смысле слова их регулярная трудовая деятельность: митинговать, возмущаться и голодать. Все понимают, что это не жест отчаявшихся людей, а просто такие правила игры".
Что происходило в августе 1999-го года, можно посмотреть здесь.
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ПриморьеАндрей ОстровскийБорис ЕльцинВладивостокМаргарет ТэтчерРоссия
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