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РИА Новости

Пользователи Facebook и Instagram сообщают о сбое в работе соцсетей

19:41, 4 августа 2019
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбой в работе обеих соцсетей произошел около 16.30 мск воскресенья. О проблемах сообщают пользователи из России, Японии, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии, Бразилии, США и других стран.
Больше всего жалоб поступило на сбой в загрузке ленты Instagram (63%) и проблемы с загрузкой графических изображений в Facebook (46%). Кроме того, пользователи испытывают проблемы с входом в свой аккаунт и сбоями при размещении постов в соцсетях.
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Facebook, Inc.Технологии
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Ситуация у села Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019Задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Онлайн-репортажВчера, 15:52
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