В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона

КАИР, 4 авг - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Министерство по делам памятников древности Египта в воскресенье пригласило журналистов в реставрационные мастерские нового Египетского музея у пирамид Гизы, чтобы продемонстрировать процесс реставрации бесценного позолоченного деревянного саркофага знаменитого фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад.

Саркофаг почти месяц назад покинул усыпальницу молодого царя в долине Царей в Луксоре и был доставлен в египетскую столицу впервые за почти сто лет с момента обнаружения гробницы Говардом Картером.

"Это третий саркофаг Тутанхамона, он впервые был вывезен из гробницы 12 июля этого года по двум причинам: во-первых, он будет позднее выставлен вместе с сокровищами из гробницы рядом с двумя другими саркофагами, во-вторых, памятник нуждается в реставрации, спустя почти сто лет со дня открытия захоронения", - сказал журналистам министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

Ранее ученые сообщили, что позолоченный деревянный саркофаг Тутанхамона серьезно пострадал от влажности за те десятилетия, что он находился в открытой гробнице без консервации. В частности, у памятника в нескольких местах повреждена деревянная основа, а также покрывающие ее золотые пластины.

"Саркофаг перевозили в Каир под усиленной охраной и при помощи специального оборудования, исключавшего любые сотрясения. Затем он прошел семидневный карантин и трехнедельную стерилизацию. Теперь он готов к восстановлению", - рассказал министр.

Сейчас древний артефакт находится в надежных руках ученых в реставрационной мастерской нового Египетского музея, открытой несколько лет назад и оснащенной самым современным оборудованием. Впрочем, журналисты так и не смогли увидеть, как именно реставрируют саркофаг Тутанхамона, - для встречи со СМИ памятник заботливо защитили целлофаном от влажности и бактерий и тщательно оберегали от повышения температуры воздуха - такие испытания губительны для сокровища, уверяют реставраторы.

Однако процесс восстановления других памятников из гробницы "золотого" фараона, которые в ближайшее время также будут выставлены в зале сокровищ Тутанхамона в новом Египетском музее, гостям все же показали.

В старом Каирском музее, расположенном на площади Тахрир в центре Каира, размещена коллекция предметов из знаменитой гробницы Тутанхамона, включая погребальную маску царя. Позолоченный деревянный саркофаг с мумией фараона находился в гробнице в Луксоре. После окончания строительства нового Большого египетского музея сокровища Тутанхамона переедут в один из просторных современных залов. Каменный саркофаг и мумия древнеегипетского царя пока останутся в долине Царей.