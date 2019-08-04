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РИА Новости

При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев

Вчера, 23:35
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© Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© Rudy Gutierrez
МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в воскресенье, что число мексиканцев, погибших при стрельбе в американском Эль-Пасо, возросло до шести человек.
Ранее он же сообщал о трех погибших гражданах Мексики.
"Печально, что подтверждается гибель шести мексиканцев, и еще семеро ранены", – сказал Лопес Обрадор.
В свою очередь глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его ведомство примет все меры для защиты соотечественников в США на фоне стрельбы.
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Вчера, 03:09
Среди погибших при стрельбе в Эль-Пасо есть мексиканцы
"Президент республики дал мне поручение перевести это возмущение Мексики, в первую очередь, в защиту пострадавших семей, а затем – в законные, эффективные, быстрые и убедительные действия, чтобы Мексика помогла и потребовала создать условия для защиты мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США. То, что произошло, недопустимо ", - отметил Эбрард в видеообращении.
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.
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