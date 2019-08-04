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РИА Новости

В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии

Вчера, 23:32
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМилорад Додик
Милорад Додик
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Хорватская военная операции "Буря" 1995 года по насильственному изгнанию сотен тысяч сербов и уничтожению Республики Сербская Краина была активно поддержана странами Запада, заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
В воскресение вечером на поле перед средневековым монастырем Крушедол в 70 километрах на север от Белграда состоялось главное памятное мероприятие в честь жертв хорватской операции. В нем приняли участие сербский патриарх Ириней, который провел заупокойную службу по погибшим, президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской (РС БиГ) Желька Цвиянович, член президиума БиГ Милорад Додик, члены правительств Сербии и РС, политические представители сербов из региона и граждане.
"Они (хорватские военные – ред.) были поддержаны и простимулированы, им дали логистическую и другие виды помощи западные силы. Прежде всего – США, Великобритания, Германия, и без этой поддержки такая страшная операция по изгнанию 250 тысяч сербов… они не смогли бы этого сделать, если бы им не помогали их менторы, который здесь тренировались…", - заявил Додик собравшимся. Трансляцию вело национальное телевидение Сербии.
Член президиума БиГ указал, что в ходе Второй мировой войны на той же территории местные сербы, включая стариков, женщин и детей, подверглись жесточайшим преступлениям со стороны нацистского Независимого государства Хорватия в рамках "вековой цели по этнической чистке Хорватии".
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
7 июня, 02:29
Лидер боснийских сербов заявил о готовности к сотрудничеству с Крымом
Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) — территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны.
В ходе операции было изгнано более 200 тысяч и убито около 2 тысяч сербов. Ежегодно в Хорватии годовщина отмечается как национальный праздник, в Сербии и Республике Сербской – как день памяти и скорби.
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Милорад ДодикБосния и ГерцеговинаХорватияВ мире
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