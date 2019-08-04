Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами

БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней призвал Католическую церковь осудить преступления на 24-ую годовщину хорватской военной операции "Буря" 1995 года по уничтожению Республики Сербская Краина.

В воскресение вечером на поле перед средневековым монастырем Крушедол в 70 километрах на север от Белграда состоялось главное памятное мероприятие в честь жертв хорватской операции. В нем приняли участие сербский патриарх Ириней, который провел заупокойную службу по погибшим, президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской (РС БиГ) Желька Цвиянович, член президиума БиГ Милорад Додик, члены правительств Сербии и РС, политические представители сербов из региона и граждане.

Ириней наряду с событиями 1995 года, напомнил собравшимся о преступлениях во Вторую мировую войну нацистского Независимого государства Хорватия, в том числе, концентрационных лагерях для сербов "через которые прошли и погибли около 50 тысяч детей".

"К сожалению, их страдания, которые известны во всем мире, оставили немыми уста тех, кто должен был высказаться о страданиях невинных людей. Мы долго ждали этих слов от тех, кто в первую очередь должен осудить совершенные преступления – от Католической церкви", - заявил сербский патриарх. Трансляцию вело национальное телевидение Сербии.

"От нее мы ждали осуждения преступлений, но она до сегодняшнего дня молчала. Ее молчание придало сил многим, которые совершали зло и остались неосужденными этой религиозной организацией", - отметил предстоятель СПЦ,

Он добавил, что Сербская церковь обратится к руководству Католической церкви, потому что "эти события не смеют остаться непрокомментированными".

Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) — территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны.