Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Резервный борт вылетел из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды, где совершил внеплановую посадку самолет Элиста - Сочи, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Азимут".

По его словам, рейс А4 535 Элиста - Сочи совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме. На борту находился 81 пассажир.

Как ранее сообщал агентству источник, знакомый с ситуацией, лайнер "совершил экстренную посадку в Минводах из-за разгерметизации". Никто не пострадал.