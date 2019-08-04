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РИА Новости

Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет

Вчера, 23:00
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет на взлетно-посадочной полосе
Самолет на взлетно-посадочной полосе
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет на взлетно-посадочной полосе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Резервный борт вылетел из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды, где совершил внеплановую посадку самолет Элиста - Сочи, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Азимут".
По его словам, рейс А4 535 Элиста - Сочи совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме. На борту находился 81 пассажир.
Как ранее сообщал агентству источник, знакомый с ситуацией, лайнер "совершил экстренную посадку в Минводах из-за разгерметизации". Никто не пострадал.
"Резервный самолет вылетел из Ростова-на-Дону", - сказал представитель авиакомпании.
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут
Вчера, 20:17
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
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