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РИА Новости

Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку

Вчера, 22:58
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© AP Photo / U.S. Department of DefenseКатер Корпуса стражей исламской революции
Катер Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / U.S. Department of Defense
Катер Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержанный в среду Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) иностранный танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе принадлежал Ираку, сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР.
По словам бригадного генерала второго корпуса ВМС КСИР Рамзана Зирахи, танкер был остановлен недалеко от острова Фарси в Персидском заливе.
Как сообщает агентство, танкер под названием "Хита" был задержан приблизительно в 30 километрах от иранского острова.
Ранее КСИР сообщил о задержании иностранного танкера с контрабандным топливом в Персидском заливе. КСИР сообщил, что танкер перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива в "некоторые арабские страны" и был остановлен в среду в Персидском заливе. Отмечается, что после задержания танкер был доставлен в город Бушер. Сообщается, что на его борту находились семь иностранцев, они были задержаны.
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