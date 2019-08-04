Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку

Ранее КСИР сообщил о задержании иностранного танкера с контрабандным топливом в Персидском заливе. КСИР сообщил, что танкер перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива в "некоторые арабские страны" и был остановлен в среду в Персидском заливе. Отмечается, что после задержания танкер был доставлен в город Бушер. Сообщается, что на его борту находились семь иностранцев, они были задержаны.