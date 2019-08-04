Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.

Кратковременный, но сильный дождь начался в Ростове-на-Дону около 16.00 воскресенья.

"Как отмечают в ЕДДС-112, были зарегистрированы отдельные случаи забитых ливневок, разрушения конструкций, затопления домовладений", - говорится в сообщении горадминистрации.

Во всех районах города поисково-спасательные бригады в настоящее время убирают поваленные грозой и ветром деревья. Сообщается о 27 поваленных деревьях в разных районах города.