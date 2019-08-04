Макрон выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Техасе и Огайо

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования американскому народу в связи со стрельбой, которая произошла в штатах Техас и Огайо.

"Я со скорбью узнал о вооруженных атаках, которые произошли в Соединенных Штатах, в Эль-Пасо и Дейтоне. Я выражаю свои соболезнования жертвам и пострадавшим, их близким и американскому народу", - написал Макрон в Twitter

Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. Позже местная полиция заявила, что число пострадавших из-за стрельбы в Дейтоне увеличилось до 26.