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РИА Новости

Макрон выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Техасе и Огайо

Вчера, 22:20
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования американскому народу в связи со стрельбой, которая произошла в штатах Техас и Огайо.
"Я со скорбью узнал о вооруженных атаках, которые произошли в Соединенных Штатах, в Эль-Пасо и Дейтоне. Я выражаю свои соболезнования жертвам и пострадавшим, их близким и американскому народу", - написал Макрон в Twitter.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. Позже местная полиция заявила, что число пострадавших из-за стрельбы в Дейтоне увеличилось до 26.
Это второй подобный инцидент в США за выходные - в субботу стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса унесла жизни 20 человек, число раненых составляет 26. Многие из них в тяжёлом состоянии.
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