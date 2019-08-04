Сотрудники Хитроу отложили забастовку

ЛОНДОН, 4 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Сотрудники крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу отменили забастовку, запланированную на понедельник, 5 августа, продолжая переговоры с руководством, сообщил профсоюз Unite the Union, представляющий интересы работников аэропорта.

"Завтрашняя забастовка членов Unite, работающих в аэропорту Хитроу, запланированная на 00.01 часов, приостановлена с тем, чтобы продолжить дальнейшие переговоры с (госслужбой арбитража) ACAS завтра", - говорится в сообщении профсоюза.

При этом планы по акции протеста, запланированной на вторник, пока остаются в силе.

Персонал аэропорта Хитроу недоволен тем, что труд выполняющих одну и ту же работу сотрудников оплачивается по-разному. Долгое время профсоюзы требовали повысить уровень оплаты труда и выровнять его, однако администрация отказывалась это делать. Также раздражение профсоюза вызвало значительное повышение зарплат руководителям аэропорта. В частности, зарплата главы Хитроу Джона Холланда-Кеи за прошлый год выросла на 103% и составила 4,2 миллиона фунтов стерлингов в год.