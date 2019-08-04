В результате обстрела боевиков пострадали четверо сирийских военных

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Боевики в Сирии за сутки обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, ранены четверо сирийских военных, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"В нарушение установленного режима тишины за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов населенных пунктов незаконными вооруженными формированиями: Биньямин, Новое Алеппо, Хай-Эш-Шейх-Максуд провинции Алеппо, Икко, Кермель, Бейт-Джнауро, Нахшеба, Сафсафа провинции Латакия, Телль-Эт-Тут, Дар-Хардата, Кара-Джурн, Скальбия, Хальфая и Хуайз провинции Хама", - сказал Бакин.
Руководитель Центра добавил, что в результате обстрелов были ранены четверо военнослужащих вооруженных сил САР.