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РИА Новости
Война в Сирии

В результате обстрела боевиков пострадали четверо сирийских военных

Вчера, 22:09
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в Сирии
Машины Скорой помощи в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Машины "Скорой помощи" в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Боевики в Сирии за сутки обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, ранены четверо сирийских военных, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"В нарушение установленного режима тишины за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов населенных пунктов незаконными вооруженными формированиями: Биньямин, Новое Алеппо, Хай-Эш-Шейх-Максуд провинции Алеппо, Икко, Кермель, Бейт-Джнауро, Нахшеба, Сафсафа провинции Латакия, Телль-Эт-Тут, Дар-Хардата, Кара-Джурн, Скальбия, Хальфая и Хуайз провинции Хама", - сказал Бакин.
Руководитель Центра добавил, что в результате обстрелов были ранены четверо военнослужащих вооруженных сил САР.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирия
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