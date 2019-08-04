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РИА Новости

При гранатометном обстреле со стороны ВСУ ранен ополченец, заявили в ДНР

Вчера, 21:45
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, ранение получил один ополченец, сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
3 августа, 21:11
ВСУ из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
"Украинские оккупанты из 53-й бригады (вооруженных сил Украины – ред.)... в 18.05 (совпадает с мск) вновь нарушили достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, обстреляв из автоматического гранатомёта окраины поселка шахты "6/7" в пригороде Горловки. В результате обстрела один военнослужащий получил ранение", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что продолжающиеся обстрелы со стороны силовиков говорят об их полном нежелании соблюдать перемирие и выполнять международные соглашения.
"Немалая ответственность за продолжающиеся обстрелы лежит и на международных наблюдательных организациях, которые вызвались быть гарантами соблюдения соглашений", - добавил представитель военного ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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