При гранатометном обстреле со стороны ВСУ ранен ополченец, заявили в ДНР

Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, ранение получил один ополченец, сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"Украинские оккупанты из 53-й бригады (вооруженных сил Украины – ред.)... в 18.05 (совпадает с мск) вновь нарушили достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, обстреляв из автоматического гранатомёта окраины поселка шахты "6/7" в пригороде Горловки. В результате обстрела один военнослужащий получил ранение", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что продолжающиеся обстрелы со стороны силовиков говорят об их полном нежелании соблюдать перемирие и выполнять международные соглашения.