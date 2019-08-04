Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T21:33Z
https://ria.ru/20190804/1557159412.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151956/31/1519563138_0:68:3402:1982_1036x0_80_0_0_508fe279c1866e128e22c98857d9fa58.jpg
РИА Новости

Британские военные испугались вторжения российских подлодок, пишут СМИ

Вчера, 21:33
13327
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодводная лодка класса "Варшавянка" в парадном строю во время генеральной репетиции парада ко дню ВМФ во Владивостоке
Подводная лодка класса Варшавянка в парадном строю во время генеральной репетиции парада ко дню ВМФ во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Британские военные опасаются, что российские "супертихие" дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" смогут проникнуть в территориальные воды страны, оставшись невидимыми для королевского флота. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Вооруженных силах Великобритании.
Как заявляют собеседники издания, субмарины могут отслеживать передвижения британских ВМС в Северной Атлантике и подключаться к подводным коммуникационным кабелям, что представляет серьезную угрозу для безопасности Лондона.
Стратегическая АПЛ проекта 955 Борей Александр Невский. Архивное фото
27 сентября 2018, 23:45
"Опередили время": СМИ назвали три самые желанные военные разработки России
В частности, благодаря акустической скрытности, улучшенной дальности обнаружения целей и способности поражать мишени над и под водой "Варшавянка" сможет помешать работе флагманского авианосца Королевского военно-морского флота HMS Queen Elizabeth, пишет издание.
В связи с этим, по мнению военных, Лондону необходимо увеличить финансирование ВМС, чтобы "сохранить свободу действий ядерного сдерживания".
"Новый глава ВМС Великобритании должен обеспечить надежную подводную оборону. Нам необходимо быть лучшими в своем деле", — высказался собеседник издания.
Подводная лодка проекта Ясень-М. Архивное фото
14 июня 2018, 18:38
Три российские подлодки вошли в рейтинг самых опасных субмарин мира
ДПЛ проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Водоизмещение подводных лодок — 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Субмарины объединяют в себе сочетание характеристик акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием и мощным торпедным вооружением.
Подлодки оснащены торпедами калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), минами, ударным ракетным комплексом "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Шесть лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота. Строительство серии из шести ДПЛ для Тихоокеанского флота завершится в 2022 году.
Подводная лодка проекта 636
18 августа 2018, 08:00
Живучий "Палтус". Почему Россия делает ставку на дизельные субмарины
165743637
Обсудить 8
ВМС ВеликобританииПодводные лодки проекта 636 "Варшавянка"ВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Варшавянка" сможет помешать работе флагманского авианосца королевского военно-морского флота HMS Queen Elizabeth". Для того, чтобы наша "Варшавянка " помешала "работе королевского флагмана", этот самый флагман должен начать работать как положено. А не плавать от ремонта до ремонта.
4 августа, 21:45
ttrit77
1750001
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
РИА
Новости
Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал заявление Помпео по Крыму
Легкая атлетика
Врачи предупредили об опасности кроссовок
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
Лента
новостей
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Бухта города Балаклавы в Крыму
Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Депутат Верховной рады Украины от фракции Свобода Ирина Фарион
Фарион злорадно прокомментировала сибирские пожары
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Флаги России и Сербии
Сербская оппозиционерка набросилась на российского посла в соцсетях
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния