Британские военные испугались вторжения российских подлодок, пишут СМИ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Британские военные опасаются, что российские "супертихие" дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" смогут проникнуть в территориальные воды страны, оставшись невидимыми для королевского флота. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Вооруженных силах Великобритании.
Как заявляют собеседники издания, субмарины могут отслеживать передвижения британских ВМС в Северной Атлантике и подключаться к подводным коммуникационным кабелям, что представляет серьезную угрозу для безопасности Лондона.
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В частности, благодаря акустической скрытности, улучшенной дальности обнаружения целей и способности поражать мишени над и под водой "Варшавянка" сможет помешать работе флагманского авианосца Королевского военно-морского флота HMS Queen Elizabeth, пишет издание.
В связи с этим, по мнению военных, Лондону необходимо увеличить финансирование ВМС, чтобы "сохранить свободу действий ядерного сдерживания".
"Новый глава ВМС Великобритании должен обеспечить надежную подводную оборону. Нам необходимо быть лучшими в своем деле", — высказался собеседник издания.
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ДПЛ проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Водоизмещение подводных лодок — 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Субмарины объединяют в себе сочетание характеристик акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием и мощным торпедным вооружением.
Подлодки оснащены торпедами калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), минами, ударным ракетным комплексом "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Шесть лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота. Строительство серии из шести ДПЛ для Тихоокеанского флота завершится в 2022 году.
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