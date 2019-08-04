Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News

"Вторая жертва - Меган Беттс, белая женщина, 22 года", - сказал представитель полиции, зачитывая список жертв.

Позднее на уточняющий вопрос журналистов, являются ли правдивыми сообщения, что тело сестры стрелявшего было найдено в другом месте, полицейский ответил, что "все жертвы были найдены в одном районе".

Чуть раньше телеканал CBS сообщал, что полиция Огайо идентифицировала личность стрелявшего, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалёку от места стрельбы - в городе Беллбрук.

Позднее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что сестра подозреваемого в стрельбе в Огайо вместе с ее другом обнаружены убитыми в машине.