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РИА Новости

Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых

Вчера, 21:09
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© REUTERS / Bryan WoolstonНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© REUTERS / Bryan Woolston
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.
"Вторая жертва - Меган Беттс, белая женщина, 22 года", - сказал представитель полиции, зачитывая список жертв.
Позднее на уточняющий вопрос журналистов, являются ли правдивыми сообщения, что тело сестры стрелявшего было найдено в другом месте, полицейский ответил, что "все жертвы были найдены в одном районе".
Чуть раньше телеканал CBS сообщал, что полиция Огайо идентифицировала личность стрелявшего, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалёку от места стрельбы - в городе Беллбрук.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
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Позднее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что сестра подозреваемого в стрельбе в Огайо вместе с ее другом обнаружены убитыми в машине.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.
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