Клинцевич прокомментировал заявление Помпео по Крыму

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", выразил надежду, что в Штатах перестанут добиваться невозможного и отравлять российско-американские отношения.
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что госдеп сотрудничает с новыми властями Украины.
Клинцевич отметил, что сегодня у России существуют ровно такие же основания не признавать штат Техас территорией США, как у Помпео заявлять о необходимости возвращения Крыма Украине. Он также напомнил, что Крым стал российским в 1783 году, то есть более чем на 60 лет раньше вхождения Техаса в состав США.
Решение народа Крыма на референдуме в 2014 году о воссоединение с Россией – это возвращение к истокам, "и никакая сила пересмотреть его не в состоянии", подчеркнул сенатор.
"У нас по известным причинам никому не приходит в голову требовать возвращения штата Техас Мексике. Надеюсь, что и в США, наконец, перестанут добиваться невозможного, отравляя российско-американские отношения и политический климат на всей планете", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.