Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T20:50Z
https://ria.ru/20190804/1557158950.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/96042/51/960425147_0:0:2704:1522_1036x0_80_0_0_8ed4544c9618f7c114b62b91e2dd125e.jpg
РИА Новости

Клинцевич прокомментировал заявление Помпео по Крыму

Вчера, 20:50
4543
© РИА Новости / Яна Лапикова / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Яна Лапикова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", выразил надежду, что в Штатах перестанут добиваться невозможного и отравлять российско-американские отношения.
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что госдеп сотрудничает с новыми властями Украины.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Вчера, 14:38
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Клинцевич отметил, что сегодня у России существуют ровно такие же основания не признавать штат Техас территорией США, как у Помпео заявлять о необходимости возвращения Крыма Украине. Он также напомнил, что Крым стал российским в 1783 году, то есть более чем на 60 лет раньше вхождения Техаса в состав США.
Решение народа Крыма на референдуме в 2014 году о воссоединение с Россией – это возвращение к истокам, "и никакая сила пересмотреть его не в состоянии", подчеркнул сенатор.
"У нас по известным причинам никому не приходит в голову требовать возвращения штата Техас Мексике. Надеюсь, что и в США, наконец, перестанут добиваться невозможного, отравляя российско-американские отношения и политический климат на всей планете", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 18:38
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
15433206
Обсудить 3
Майк ПомпеоФранц КлинцевичКрымСША
Рекомендуем
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
РИА
Новости
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Подводная лодка класса Варшавянка в парадном строю во время генеральной репетиции парада ко дню ВМФ во Владивостоке
Британские военные испугались вторжения российских подлодок, пишут СМИ
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Легкая атлетика
Врачи предупредили об опасности кроссовок
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния