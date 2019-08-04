Клинцевич прокомментировал заявление Помпео по Крыму

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", выразил надежду, что в Штатах перестанут добиваться невозможного и отравлять российско-американские отношения.

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что госдеп сотрудничает с новыми властями Украины.

Клинцевич отметил, что сегодня у России существуют ровно такие же основания не признавать штат Техас территорией США, как у Помпео заявлять о необходимости возвращения Крыма Украине. Он также напомнил, что Крым стал российским в 1783 году, то есть более чем на 60 лет раньше вхождения Техаса в состав США.

Решение народа Крыма на референдуме в 2014 году о воссоединение с Россией – это возвращение к истокам, "и никакая сила пересмотреть его не в состоянии", подчеркнул сенатор.