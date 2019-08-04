Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T20:50Z
https://ria.ru/20190804/1557158929.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/31037/26/310372660_0:0:1001:564_1036x0_80_0_0_35e99ad1fee98f17ee5a70a210f7d3b5.jpg
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату для президентских выборов

Вчера, 20:50
4780
© РИА Новости / Дмитрий ЖмуцкийГлава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что считает оптимальной датой для проведения выборов президента республики 30 августа 2020 года.
"Я думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией. Последнее возможное воскресенье – 30 августа 2020 года", - рассказала Ермошина в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье.
Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии не позднее 30 августа 2020 года. Ранее Ермошина говорила, что считает конец лета будущего года с организационной точки зрения вполне приемлемым периодом для проведения выборов президента республики.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время посещения сельскохозяйственного производственного кооператива Октябрь-Гродно Гродненского района
20 июля, 08:00
"Представьте, я беру и ухожу". Как Лукашенко 25 лет правит Белоруссией
13521317
Обсудить 3
Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
РИА
Новости
Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал заявление Помпео по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
Лента
новостей
Подводная лодка класса Варшавянка в парадном строю во время генеральной репетиции парада ко дню ВМФ во Владивостоке
Британские военные испугались вторжения российских подлодок, пишут СМИ
Легкая атлетика
Врачи предупредили об опасности кроссовок
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Ветеран "Альфы" назвал провокацией призывы к насилию над детьми силовиков
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния