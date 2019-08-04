Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату для президентских выборов

МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что считает оптимальной датой для проведения выборов президента республики 30 августа 2020 года.

Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии не позднее 30 августа 2020 года. Ранее Ермошина говорила, что считает конец лета будущего года с организационной точки зрения вполне приемлемым периодом для проведения выборов президента республики.