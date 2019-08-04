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РИА Новости

Губернатор объяснил, почему в Дейтоне удалось избежать большего числа жертв

Вчера, 20:46
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© AP Photo / John MinchilloНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Губернатор штата Огайо Марк Девайн заявил, что благодаря действиям полиции в городе Дейтон, где произошла массовая стрельба, удалось избежать большего числа жертв, по его словам, речь могла идти о том, что убитых могло быть на десятки человек больше.
"Благодаря слаженным действиям полиции удалось избежать большего числа жертв, десятков убитых", - сказал он.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Вчера, 19:24
Полиция установила личность стрелка в Огайо
Стрельб произошла в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.
201918
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