Губернатор объяснил, почему в Дейтоне удалось избежать большего числа жертв

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Губернатор штата Огайо Марк Девайн заявил, что благодаря действиям полиции в городе Дейтон, где произошла массовая стрельба, удалось избежать большего числа жертв, по его словам, речь могла идти о том, что убитых могло быть на десятки человек больше.