Губернатор объяснил, почему в Дейтоне удалось избежать большего числа жертв

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Губернатор штата Огайо Марк Девайн заявил, что благодаря действиям полиции в городе Дейтон, где произошла массовая стрельба, удалось избежать большего числа жертв, по его словам, речь могла идти о том, что убитых могло быть на десятки человек больше.
"Благодаря слаженным действиям полиции удалось избежать большего числа жертв, десятков убитых", - сказал он.
Вчера, 19:24Полиция установила личность стрелка в Огайо
Стрельб произошла в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.