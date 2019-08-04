В Госдуме призвали задуматься над анонимностью в Сети после угроз силовикам

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Призывы к насилию в отношении детей сотрудников полиции в интернете являются поводом для того, чтобы задуматься над анонимностью в Сети, считает депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве был задержан житель Подмосковья Владислав Синица, по версии следствия, опубликовавший под ником Макс Стеклов в Twitter сообщение, призывающее к насилию в отношении детей правоохранителей. Ему уже предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично).

"Лишний раз это заставляет задуматься и о необходимости наведения порядка в интернете. Насколько здесь анонимность и вседозволенность (уместны). К сожалению, мы видим примеры, они буквально вопиющие... (повод) задумываться о том, что анонимность, насколько она (уместна), определённая прозрачность должна быть. Должна быть прозрачность и очевидно, это должно законом регулироваться, иначе мы зайдём слишком далеко", - сказал депутат РИА Новости.