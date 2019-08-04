В Нижегородской области два человека погибли в ДТП

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вачском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На 125-м километре трассы Нижний Новгород-Касимов произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Lada Granta и Lifan. В результате ДТП пострадали четыре человека, из них двое погибли", - сказал собеседник агентства.