Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Как до субботних хождений посольство США активнейшем образом было вовлечено во всю эту деятельность как в закрытом формате, об этом мы скажем им отдельно, так и в открытом, об этом я могу сказать сейчас", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Россия 1 ".

Она напомнила, что американское посольство в соцсетях опубликовало подробный маршрут субботнего митинга, расписав его буквально поминутно с призывом в конце избегать шествия.

"Но, как мы понимаем, 90% информации как раз призывало людей подключиться к этому мероприятию", — заявила официальный представитель МИД.

Захарова также отметила, что после этого американское посольство начало активно комментировать итоги несанкционированной акции.

Как напомнила представитель Министерства иностранных дел, с комментариями по поводу российских митингов выступил и Париж, "который на протяжении нескольких месяцев опробовал на своих гражданах все виды карательного инструментария для подавления митингов".

"Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве, и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем более руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела. Мне кажется, здесь должен быть паритет", — подчеркнула она.

Между тем вовлечены оказались не только дипломатические ведомства, но и СМИ.

"Я считаю, это феноменальный прокол западных СМИ и журналистов, когда "Дойче велле" на русском языке публикует призыв: "Москвичи, выходите", "Москва, выходи". Вот именно так, антижурналистски они как бы освещают то, что происходит у нас в стране. <...> К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны — тем более речь идет о канале, который имеет государственное финансирование — наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять", — резюмировала Захарова.