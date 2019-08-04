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РИА Новости

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Как до субботних хождений посольство США активнейшем образом было вовлечено во всю эту деятельность как в закрытом формате, об этом мы скажем им отдельно, так и в открытом, об этом я могу сказать сейчас", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она напомнила, что американское посольство в соцсетях опубликовало подробный маршрут субботнего митинга, расписав его буквально поминутно с призывом в конце избегать шествия.
"Но, как мы понимаем, 90% информации как раз призывало людей подключиться к этому мероприятию", — заявила официальный представитель МИД.
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Захарова также отметила, что после этого американское посольство начало активно комментировать итоги несанкционированной акции.
Как напомнила представитель Министерства иностранных дел, с комментариями по поводу российских митингов выступил и Париж, "который на протяжении нескольких месяцев опробовал на своих гражданах все виды карательного инструментария для подавления митингов".
"Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве, и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем более руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела. Мне кажется, здесь должен быть паритет", — подчеркнула она.
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Между тем вовлечены оказались не только дипломатические ведомства, но и СМИ.

"Я считаю, это феноменальный прокол западных СМИ и журналистов, когда "Дойче велле" на русском языке публикует призыв: "Москвичи, выходите", "Москва, выходи". Вот именно так, антижурналистски они как бы освещают то, что происходит у нас в стране. <...> К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны — тем более речь идет о канале, который имеет государственное финансирование — наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять", — резюмировала Захарова.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборы из-за того, что в их подписных листах значились умершие и несуществующие граждане. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках.
96832961887
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Мария ЗахароваМИД РФГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Американских дипломатов выслать а "DW" закрыть! В следующий раз будут думать, прежде чем пасть открывать!
4 августа, 21:05
eevgen_yug
170110035
Всё что хотели США сделали : Развалили СССР , провели приХватизацию , посеяли дикий капитализм , исключили из Конституции идеологию , подчинили ЦБ МВФ ( по сути США ) , почти вся промышленность России под контролем США , олигарх поделли меж собой ресурсы , народу сунули никчёмный ваучер , держитесь денег нет ....... Так что привили они электорат надолго , а если что , есть на них дубины .
4 августа, 20:52
Отряды Путина
83353157
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