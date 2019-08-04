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РИА Новости

Врачи предупредили об опасности кроссовок

Вчера, 20:13
41958
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛегкая атлетика
Легкая атлетика
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Неправильно подобранная спортивная обувь может стать причиной дискомфорта во время физических упражнений, болей в ногах, травм и различных заболеваний, заявила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр. Об этом сообщает MedicalXpress.
По словам специалиста, из-за неудобных кроссовок можно заработать судороги, подошвенный фасциит, стрессовые переломы и даже лишиться ногтя на пальце ноги.
Роу-Бауэр посоветовала обратиться к ортопеду перед тем, как подбирать обувь для бега. Важно рассказать врачу о любых болезненных ощущениях во время тренировок, добавила она.
При выборе кроссовок важно учитывать особенности изгиба стопы, рельеф местности, стиль бега и распределение веса во время занятий, указала медик. Так, подошва и амортизация обуви зависят от того, по какой поверхности вы бегаете — по грунту, асфальту или на тренажере.
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Роу-Бауэр обратила внимание на то, что покупать обувь лучше в конце дня, когда ноги немного опухают, чтобы потом стопе не было тесно. Во время примерки лучше надевать спортивные носки, добавила она.
По мнению ортопеда, удобнее бегать в кроссовках с широким носком: тогда пальцам ног не будет слишком узко во время занятий. Врач также посоветовала приобрести запасные кроссовки.
"Однако не закупайтесь на всю жизнь, поскольку подходящая вам сегодня пара обуви, вероятно, не будет такой же удобной через пять лет", — сказала Роу-Бауэр.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Раньше их называли "красовки". Никто ещё дурью не страдал, и носили нормальную кожаную обувь. И грибы на ногах не росли.
4 августа, 21:22
vvab6
800006
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