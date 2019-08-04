Врачи предупредили об опасности кроссовок

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Неправильно подобранная спортивная обувь может стать причиной дискомфорта во время физических упражнений, болей в ногах, травм и различных заболеваний, заявила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр. Об этом сообщает Неправильно подобранная спортивная обувь может стать причиной дискомфорта во время физических упражнений, болей в ногах, травм и различных заболеваний, заявила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр. Об этом сообщает MedicalXpress

По словам специалиста, из-за неудобных кроссовок можно заработать судороги, подошвенный фасциит, стрессовые переломы и даже лишиться ногтя на пальце ноги.

Роу-Бауэр посоветовала обратиться к ортопеду перед тем, как подбирать обувь для бега. Важно рассказать врачу о любых болезненных ощущениях во время тренировок, добавила она.

При выборе кроссовок важно учитывать особенности изгиба стопы, рельеф местности, стиль бега и распределение веса во время занятий, указала медик. Так, подошва и амортизация обуви зависят от того, по какой поверхности вы бегаете — по грунту, асфальту или на тренажере.

Роу-Бауэр обратила внимание на то, что покупать обувь лучше в конце дня, когда ноги немного опухают, чтобы потом стопе не было тесно. Во время примерки лучше надевать спортивные носки, добавила она.

По мнению ортопеда, удобнее бегать в кроссовках с широким носком: тогда пальцам ног не будет слишком узко во время занятий. Врач также посоветовала приобрести запасные кроссовки.